https://ria.ru/20220427/bezhentsy-1785672683.html
Глава Бурятии заявил о готовности республики к принятию новых беженцев
Глава Бурятии заявил о готовности республики к принятию новых беженцев - РИА Новости, 27.04.2022
Глава Бурятии заявил о готовности республики к принятию новых беженцев
Бурятия приняла девять беженцев из Донбасса и ждет новых обращений, в республике подготовлены места для приема почти 500 человек, сообщил глава региона Алексей... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:57
2022-04-27T09:57
2022-04-27T10:18
россия
республика бурятия
общество
украина
донбасс
дальний восток
эвакуация жителей днр и лнр в россию
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Бурятия приняла девять беженцев из Донбасса и ждет новых обращений, в республике подготовлены места для приема почти 500 человек, сообщил глава региона Алексей Цыденов в интервью РИА Новости."В республику прибыло девять беженцев из Донбасса, семь из них приехали к своим родственникам и проживают у них. А двое мужчин приехали на заработки и проживают у работодателей. И трое - две женщины и ребенок - имеют гражданство РФ", - сказал Цыденов.По его данным, у них приняли документы на выплаты вынужденным переселенцам с Донбасса по 10 тысяч рублей."В Бурятии подготовлено три пункта временного размещения для беженцев. Там сможет разместиться 488 человек. Ждем обращений от желающих приехать к нам", - добавил глава Бурятии.Ранее сообщалось, что более 7 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины выбрали в качестве нового места жительства регионы Дальнего Востока. В Приморский край уже прибыли 405 человек. Поезд с еще 300 вынужденных переселенцев ожидается в Хабаровском крае к концу недели, а чуть позже беженцев примут в Благовещенске Амурской области.Полный текст интервью главы Бурятии Алексея Цыденова >>
https://ria.ru/20220426/posobie-1785499393.html
россия
республика бурятия
украина
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика бурятия, общество, украина, донбасс, дальний восток, эвакуация жителей днр и лнр в россию, алексей цыденов
09:57 27.04.2022 (обновлено: 10:18 27.04.2022)
Глава Бурятии заявил о готовности республики к принятию новых беженцев
Глава Бурятии Цыденов: в республике подготовлены места для приема почти 500 беженцев