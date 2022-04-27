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Глава Бурятии заявил о готовности республики к принятию новых беженцев - РИА Новости, 27.04.2022
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Глава Бурятии заявил о готовности республики к принятию новых беженцев
Глава Бурятии заявил о готовности республики к принятию новых беженцев - РИА Новости, 27.04.2022
Глава Бурятии заявил о готовности республики к принятию новых беженцев
Бурятия приняла девять беженцев из Донбасса и ждет новых обращений, в республике подготовлены места для приема почти 500 человек, сообщил глава региона Алексей... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:57
2022-04-27T10:18
россия
республика бурятия
общество
украина
донбасс
дальний восток
эвакуация жителей днр и лнр в россию
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Бурятия приняла девять беженцев из Донбасса и ждет новых обращений, в республике подготовлены места для приема почти 500 человек, сообщил глава региона Алексей Цыденов в интервью РИА Новости."В республику прибыло девять беженцев из Донбасса, семь из них приехали к своим родственникам и проживают у них. А двое мужчин приехали на заработки и проживают у работодателей. И трое - две женщины и ребенок - имеют гражданство РФ", - сказал Цыденов.По его данным, у них приняли документы на выплаты вынужденным переселенцам с Донбасса по 10 тысяч рублей."В Бурятии подготовлено три пункта временного размещения для беженцев. Там сможет разместиться 488 человек. Ждем обращений от желающих приехать к нам", - добавил глава Бурятии.Ранее сообщалось, что более 7 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины выбрали в качестве нового места жительства регионы Дальнего Востока. В Приморский край уже прибыли 405 человек. Поезд с еще 300 вынужденных переселенцев ожидается в Хабаровском крае к концу недели, а чуть позже беженцев примут в Благовещенске Амурской области.Полный текст интервью главы Бурятии Алексея Цыденова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220426/posobie-1785499393.html
россия
республика бурятия
украина
донбасс
дальний восток
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россия, республика бурятия, общество, украина, донбасс, дальний восток, эвакуация жителей днр и лнр в россию, алексей цыденов
09:57 27.04.2022 (обновлено: 10:18 27.04.2022)
 
Глава Бурятии заявил о готовности республики к принятию новых беженцев

Глава Бурятии Цыденов: в республике подготовлены места для приема почти 500 беженцев

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтобус с табличками "Эвакуация" и "Дети"
Автобус с табличками Эвакуация и Дети - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автобус с табличками "Эвакуация" и "Дети". Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Бурятия приняла девять беженцев из Донбасса и ждет новых обращений, в республике подготовлены места для приема почти 500 человек, сообщил глава региона Алексей Цыденов в интервью РИА Новости.
"В республику прибыло девять беженцев из Донбасса, семь из них приехали к своим родственникам и проживают у них. А двое мужчин приехали на заработки и проживают у работодателей. И трое - две женщины и ребенок - имеют гражданство РФ", - сказал Цыденов.
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По его данным, у них приняли документы на выплаты вынужденным переселенцам с Донбасса по 10 тысяч рублей.
"В Бурятии подготовлено три пункта временного размещения для беженцев. Там сможет разместиться 488 человек. Ждем обращений от желающих приехать к нам", - добавил глава Бурятии.
Ранее сообщалось, что более 7 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины выбрали в качестве нового места жительства регионы Дальнего Востока. В Приморский край уже прибыли 405 человек. Поезд с еще 300 вынужденных переселенцев ожидается в Хабаровском крае к концу недели, а чуть позже беженцев примут в Благовещенске Амурской области.
Полный текст интервью главы Бурятии Алексея Цыденова >>
 
РоссияРеспублика БурятияОбществоУкраинаДонбассДальний ВостокЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюАлексей Цыденов
 
 
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