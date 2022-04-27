https://ria.ru/20220427/bezhentsy-1785672683.html

Глава Бурятии заявил о готовности республики к принятию новых беженцев

Глава Бурятии заявил о готовности республики к принятию новых беженцев - РИА Новости, 27.04.2022

Глава Бурятии заявил о готовности республики к принятию новых беженцев

Бурятия приняла девять беженцев из Донбасса и ждет новых обращений, в республике подготовлены места для приема почти 500 человек, сообщил глава региона Алексей... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:57

2022-04-27T09:57

2022-04-27T10:18

россия

республика бурятия

общество

украина

донбасс

дальний восток

эвакуация жителей днр и лнр в россию

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Бурятия приняла девять беженцев из Донбасса и ждет новых обращений, в республике подготовлены места для приема почти 500 человек, сообщил глава региона Алексей Цыденов в интервью РИА Новости."В республику прибыло девять беженцев из Донбасса, семь из них приехали к своим родственникам и проживают у них. А двое мужчин приехали на заработки и проживают у работодателей. И трое - две женщины и ребенок - имеют гражданство РФ", - сказал Цыденов.По его данным, у них приняли документы на выплаты вынужденным переселенцам с Донбасса по 10 тысяч рублей."В Бурятии подготовлено три пункта временного размещения для беженцев. Там сможет разместиться 488 человек. Ждем обращений от желающих приехать к нам", - добавил глава Бурятии.Ранее сообщалось, что более 7 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины выбрали в качестве нового места жительства регионы Дальнего Востока. В Приморский край уже прибыли 405 человек. Поезд с еще 300 вынужденных переселенцев ожидается в Хабаровском крае к концу недели, а чуть позже беженцев примут в Благовещенске Амурской области.Полный текст интервью главы Бурятии Алексея Цыденова >>

https://ria.ru/20220426/posobie-1785499393.html

россия

республика бурятия

украина

донбасс

дальний восток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика бурятия, общество, украина, донбасс, дальний восток, эвакуация жителей днр и лнр в россию, алексей цыденов