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В Курской области ночью перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/bespilotnik-1785675892.html
В Курской области ночью перехватили украинский беспилотник
В Курской области ночью перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.04.2022
В Курской области ночью перехватили украинский беспилотник
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности ночных громких хлопков в небе над регионом, подтвердив, что система ПВО сбила украинский дрон. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:19
2022-04-27T12:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
курская область
курск
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности ночных громких хлопков в небе над регионом, подтвердив, что система ПВО сбила украинский дрон.Он добавил, что военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поводов для беспокойства нет.О перехвате другого беспилотника системой ПВО сообщал также губернатор Воронежской области Александр Гусев.Оба региона находятся на границе с Украиной, где продолжается военная спецоперация. После ее начала украинские националисты не раз устраивали диверсии. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по военному складу в Белгородской области, из-за чего начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Через три дня пара украинских вертолетов вторглась на территорию России и обстреляла нефтебазу в Белгороде.Кроме того, неоднократно обстреливались села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/sledovateli-1785685442.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, курская область, курск
10:19 27.04.2022 (обновлено: 12:27 27.04.2022)
 
В Курской области ночью перехватили украинский беспилотник

Губернатор Старовойт сообщил, что в Курской области ночью перехватили украинский БПЛА

© РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкБоевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности ночных громких хлопков в небе над регионом, подтвердив, что система ПВО сбила украинский дрон.
"Сообщаю подробности по ночному происшествию. Предварительные сведения подтвердились — в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчеты нашей ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет", — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Он добавил, что военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поводов для беспокойства нет.
О перехвате другого беспилотника системой ПВО сообщал также губернатор Воронежской области Александр Гусев.
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Оба региона находятся на границе с Украиной, где продолжается военная спецоперация. После ее начала украинские националисты не раз устраивали диверсии. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по военному складу в Белгородской области, из-за чего начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Через три дня пара украинских вертолетов вторглась на территорию России и обстреляла нефтебазу в Белгороде.
Кроме того, неоднократно обстреливались села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.
В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели повышенный уровень террористической опасности.
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Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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