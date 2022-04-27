10:19 27.04.2022 (обновлено: 12:27 27.04.2022)
В Курской области ночью перехватили украинский беспилотник
Губернатор Старовойт сообщил, что в Курской области ночью перехватили украинский БПЛА
© РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкБоевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности ночных громких хлопков в небе над регионом, подтвердив, что система ПВО сбила украинский дрон.
"Сообщаю подробности по ночному происшествию. Предварительные сведения подтвердились — в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчеты нашей ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет", — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Он добавил, что военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поводов для беспокойства нет.
О перехвате другого беспилотника системой ПВО сообщал также губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Оба региона находятся на границе с Украиной, где продолжается военная спецоперация. После ее начала украинские националисты не раз устраивали диверсии. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по военному складу в Белгородской области, из-за чего начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Через три дня пара украинских вертолетов вторглась на территорию России и обстреляла нефтебазу в Белгороде.
Кроме того, неоднократно обстреливались села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.
В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели повышенный уровень террористической опасности.
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Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.