https://ria.ru/20220427/bespilotnik-1785675892.html

В Курской области ночью перехватили украинский беспилотник

В Курской области ночью перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.04.2022

В Курской области ночью перехватили украинский беспилотник

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности ночных громких хлопков в небе над регионом, подтвердив, что система ПВО сбила украинский дрон. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:19

2022-04-27T10:19

2022-04-27T12:27

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности ночных громких хлопков в небе над регионом, подтвердив, что система ПВО сбила украинский дрон.Он добавил, что военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поводов для беспокойства нет.О перехвате другого беспилотника системой ПВО сообщал также губернатор Воронежской области Александр Гусев.Оба региона находятся на границе с Украиной, где продолжается военная спецоперация. После ее начала украинские националисты не раз устраивали диверсии. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по военному складу в Белгородской области, из-за чего начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Через три дня пара украинских вертолетов вторглась на территорию России и обстреляла нефтебазу в Белгороде.Кроме того, неоднократно обстреливались села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/sledovateli-1785685442.html

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785363634.html

https://ria.ru/20220427/voronezh-1785658559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, курская область, курск