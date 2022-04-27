https://ria.ru/20220427/batman-1785697265.html
Компания Warner Bros. объявила о сиквеле "Бэтмена" с Паттинсоном
Компания Warner Bros. объявила о сиквеле "Бэтмена" с Паттинсоном - РИА Новости, 27.04.2022
Компания Warner Bros. объявила о сиквеле "Бэтмена" с Паттинсоном
Warner Bros. и DC официально анонсировали сиквел "Бэтмена" Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в роли защитника Готэма, пишет ComicBook. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:25
2022-04-27T13:25
2022-04-27T13:25
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Warner Bros. и DC официально анонсировали сиквел "Бэтмена" Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в роли защитника Готэма, пишет ComicBook. "Мэтт взял одного из самых знаковых и любимых супергероев и представил новое видение персонажа, которое явно нашло отклик у аудитории. С вашей невероятной поддержкой его фильм побил рекорды кассовых сборов по всему миру, и это одна из причин, по которой я рад сообщить, что Мэтт, Роберт и вся команда вернут зрителей в Готэм с "Бэтменом 2", — заявил продюсер Тоби Эммерих.О сюжете предстоящего фильма пока ничего не было рассказано. Дата премьеры тоже не раскрывалась. По данным ComicBook в мировом прокате "Бэтмен" заработал более 750 миллионов долларов. В кинотеатрах в США фильм вышел 4 марта. Российскую премьеру отменили из-за ситуации на Украине. Лента появилась на сервисе HBO Max 18 апреля и стала одним из самых успешных дебютов на этой стриминговой платформе.
https://ria.ru/20220426/kino-1785514574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, бэтмен, знаменитости, звезды, роберт паттинсон
Компания Warner Bros. объявила о сиквеле "Бэтмена" с Паттинсоном
Компания Warner Bros. объявила о сиквеле "Бэтмена" Мэтта Ривза с Паттинсоном