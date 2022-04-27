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Компания Warner Bros. объявила о сиквеле "Бэтмена" с Паттинсоном - РИА Новости, 27.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220427/batman-1785697265.html
Компания Warner Bros. объявила о сиквеле "Бэтмена" с Паттинсоном
Компания Warner Bros. объявила о сиквеле "Бэтмена" с Паттинсоном - РИА Новости, 27.04.2022
Компания Warner Bros. объявила о сиквеле "Бэтмена" с Паттинсоном
Warner Bros. и DC официально анонсировали сиквел "Бэтмена" Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в роли защитника Готэма, пишет ComicBook. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:25
2022-04-27T13:25
культура
новости культуры
кино и сериалы
бэтмен
знаменитости
звезды
роберт паттинсон
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Warner Bros. и DC официально анонсировали сиквел "Бэтмена" Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в роли защитника Готэма, пишет ComicBook. "Мэтт взял одного из самых знаковых и любимых супергероев и представил новое видение персонажа, которое явно нашло отклик у аудитории. С вашей невероятной поддержкой его фильм побил рекорды кассовых сборов по всему миру, и это одна из причин, по которой я рад сообщить, что Мэтт, Роберт и вся команда вернут зрителей в Готэм с "Бэтменом 2", — заявил продюсер Тоби Эммерих.О сюжете предстоящего фильма пока ничего не было рассказано. Дата премьеры тоже не раскрывалась. По данным ComicBook в мировом прокате "Бэтмен" заработал более 750 миллионов долларов. В кинотеатрах в США фильм вышел 4 марта. Российскую премьеру отменили из-за ситуации на Украине. Лента появилась на сервисе HBO Max 18 апреля и стала одним из самых успешных дебютов на этой стриминговой платформе.
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новости культуры, кино и сериалы, бэтмен, знаменитости, звезды, роберт паттинсон
13:25 27.04.2022
 
Компания Warner Bros. объявила о сиквеле "Бэтмена" с Паттинсоном

Компания Warner Bros. объявила о сиквеле "Бэтмена" Мэтта Ривза с Паттинсоном

© Warner Bros., 2022Кадр из фильма "Бэтмен"
Кадр из фильма Бэтмен
© Warner Bros., 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Warner Bros. и DC официально анонсировали сиквел "Бэтмена" Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в роли защитника Готэма, пишет ComicBook.
"Мэтт взял одного из самых знаковых и любимых супергероев и представил новое видение персонажа, которое явно нашло отклик у аудитории. С вашей невероятной поддержкой его фильм побил рекорды кассовых сборов по всему миру, и это одна из причин, по которой я рад сообщить, что Мэтт, Роберт и вся команда вернут зрителей в Готэм с "Бэтменом 2", — заявил продюсер Тоби Эммерих.
О сюжете предстоящего фильма пока ничего не было рассказано. Дата премьеры тоже не раскрывалась.
По данным ComicBook в мировом прокате "Бэтмен" заработал более 750 миллионов долларов. В кинотеатрах в США фильм вышел 4 марта. Российскую премьеру отменили из-за ситуации на Украине. Лента появилась на сервисе HBO Max 18 апреля и стала одним из самых успешных дебютов на этой стриминговой платформе.
Кадр из фильма Бэтмен
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КультураНовости культурыКино и сериалыБэтменЗнаменитостизвездыРоберт Паттинсон
 
 
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