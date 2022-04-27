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"Уральские авиалинии" отменили рейсы в некоторые страны ближнего зарубежья - РИА Новости, 27.04.2022
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Туризм
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"Уральские авиалинии" отменили рейсы в некоторые страны ближнего зарубежья
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в некоторые страны ближнего зарубежья - РИА Новости, 27.04.2022
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в некоторые страны ближнего зарубежья
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября, сообщает перевозчик. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:29
2022-04-27T11:34
общество
уральские авиалинии
туризм
казахстан
азербайджан
армения
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября, сообщает перевозчик."Все рейсы из/в Казахстан – отменены в период с 11 марта по 29 октября 2022 года включительно. Все рейсы из/в Азербайджан – отменены в период с 8 марта по 29 октября 2022 года включительно. Все рейсы из/в Армению (Ереван/ Гюмри) – отменены в период с 3 марта по 29 октября 2022 года. Все рейсы из/в Узбекистан – отменены до 29 октября 2022 года", - говорится на сайте авиакомпании.Причину отмены рейсов перевозчик не уточняет.
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общество, уральские авиалинии, казахстан, азербайджан, армения, новости - туризм
11:29 27.04.2022 (обновлено: 11:34 27.04.2022)
 
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в некоторые страны ближнего зарубежья

"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Казахстан, Азербайджан и Армению до 29 октября

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСамолет "Уральских авиалиний"
Самолет Уральских авиалиний - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Самолет "Уральских авиалиний" . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября, сообщает перевозчик.
"Все рейсы из/в Казахстан – отменены в период с 11 марта по 29 октября 2022 года включительно. Все рейсы из/в Азербайджан – отменены в период с 8 марта по 29 октября 2022 года включительно. Все рейсы из/в Армению (Ереван/ Гюмри) – отменены в период с 3 марта по 29 октября 2022 года. Все рейсы из/в Узбекистан – отменены до 29 октября 2022 года", - говорится на сайте авиакомпании.
Причину отмены рейсов перевозчик не уточняет.
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