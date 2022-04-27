https://ria.ru/20220427/avia-1785696776.html

"Уральские авиалинии" отменили рейсы в некоторые страны ближнего зарубежья

"Уральские авиалинии" отменили рейсы в некоторые страны ближнего зарубежья - РИА Новости, 27.04.2022

"Уральские авиалинии" отменили рейсы в некоторые страны ближнего зарубежья

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября, сообщает перевозчик. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:29

2022-04-27T11:29

2022-04-27T11:34

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября, сообщает перевозчик."Все рейсы из/в Казахстан – отменены в период с 11 марта по 29 октября 2022 года включительно. Все рейсы из/в Азербайджан – отменены в период с 8 марта по 29 октября 2022 года включительно. Все рейсы из/в Армению (Ереван/ Гюмри) – отменены в период с 3 марта по 29 октября 2022 года. Все рейсы из/в Узбекистан – отменены до 29 октября 2022 года", - говорится на сайте авиакомпании.Причину отмены рейсов перевозчик не уточняет.

https://ria.ru/20220422/maldivy-1784838661.html

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Мадина Моргоева

общество, уральские авиалинии, казахстан, азербайджан, армения, новости - туризм