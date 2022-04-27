https://ria.ru/20220427/askerov-1785744867.html

СК возбудил дело о реабилитации нацизма против Аскерова

СК возбудил дело о реабилитации нацизма против Аскерова - РИА Новости, 27.04.2022

СК возбудил дело о реабилитации нацизма против Аскерова

Против Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма за публикации в соцсетях, сообщили РИА Новости в СК. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:18

2022-04-27T14:18

2022-04-27T18:05

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Против Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма за публикации в соцсетях, сообщили РИА Новости в СК."В отношении Ровшана Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма, возбужденное по части 4 статьи 354.1 УК России ("Реабилитация нацизма")", — рассказали в ведомстве.СК установил, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в Facebook* ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Жукова."Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность", — подчеркнули в ведомстве.Аскеров — российский журналист и участник телевизионной игры "Что? Где? Когда?".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220427/zakon-1785737765.html

https://ria.ru/20220425/arest-1785324093.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)