https://ria.ru/20220427/askerov-1785744867.html
СК возбудил дело о реабилитации нацизма против Аскерова
СК возбудил дело о реабилитации нацизма против Аскерова - РИА Новости, 27.04.2022
СК возбудил дело о реабилитации нацизма против Аскерова
Против Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма за публикации в соцсетях, сообщили РИА Новости в СК. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:18
2022-04-27T14:18
2022-04-27T18:05
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Против Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма за публикации в соцсетях, сообщили РИА Новости в СК."В отношении Ровшана Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма, возбужденное по части 4 статьи 354.1 УК России ("Реабилитация нацизма")", — рассказали в ведомстве.СК установил, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в Facebook* ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Жукова."Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность", — подчеркнули в ведомстве.Аскеров — российский журналист и участник телевизионной игры "Что? Где? Когда?".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220427/zakon-1785737765.html
https://ria.ru/20220425/arest-1785324093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
14:18 27.04.2022 (обновлено: 18:05 27.04.2022)
СК возбудил дело о реабилитации нацизма против Аскерова
СК возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма против Аскерова за публикации в соцсетях
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Против Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма за публикации в соцсетях, сообщили РИА Новости в СК.
"В отношении Ровшана Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма, возбужденное по части 4 статьи 354.1 УК России ("Реабилитация нацизма")", — рассказали в ведомстве.
СК установил, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в Facebook* ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Жукова.
"Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность", — подчеркнули в ведомстве.
Аскеров — российский журналист и участник телевизионной игры "Что? Где? Когда?".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.