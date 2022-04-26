https://ria.ru/20220426/vybory-1785455446.html
Зюганов назвал отмену прямых выборов губернаторов актуальной темой
Зюганов назвал отмену прямых выборов губернаторов актуальной темой - РИА Новости, 26.04.2022
Зюганов назвал отмену прямых выборов губернаторов актуальной темой
Возможная отмена прямых губернаторских выборов в этом году обсуждается в КПРФ, тема актуальна, но нужно обращать внимание на то, как складывается... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:35
2022-04-26T10:35
2022-04-26T10:46
политика
кпрф
геннадий зюганов
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Возможная отмена прямых губернаторских выборов в этом году обсуждается в КПРФ, тема актуальна, но нужно обращать внимание на то, как складывается военно-политическая обстановка, заявил РИА Новости лидер партии Геннадий Зюганов."Многое слышал (про отмену губернаторских выборов - ред.). Обсуждаем эту тему, актуальна. Посмотрим, как потом будет складываться военно-политическая обстановка. Обсуждают, в ближайшие пару дней определимся, что делать", - заявил парламентарий. Зюганов уточнил, что пока тема не комментируется, и отметил, что "все зависит от ситуации, как она будет складываться".В марте "Коммерсантъ" сообщил о возможном отказе от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в некоторых регионах, что предусматривает голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле. Глава Центризбиркома Элла Памфилова также в марте говорила, что вопрос переноса выборов пока не обсуждается.
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РИА Новости
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политика, кпрф, геннадий зюганов, россия
10:35 26.04.2022 (обновлено: 10:46 26.04.2022)
Зюганов назвал отмену прямых выборов губернаторов актуальной темой
Лидер КПРФ Зюганов: отмена прямых выборов губернаторов обсуждается в партии
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Возможная отмена прямых губернаторских выборов в этом году обсуждается в КПРФ, тема актуальна, но нужно обращать внимание на то, как складывается военно-политическая обстановка, заявил РИА Новости лидер партии Геннадий Зюганов.
"Многое слышал (про отмену губернаторских выборов - ред.). Обсуждаем эту тему, актуальна. Посмотрим, как потом будет складываться военно-политическая обстановка. Обсуждают, в ближайшие пару дней определимся, что делать", - заявил парламентарий. Зюганов уточнил, что пока тема не комментируется, и отметил, что "все зависит от ситуации, как она будет складываться".
В марте "Коммерсантъ" сообщил о возможном отказе от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в некоторых регионах, что предусматривает голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Позже пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле. Глава Центризбиркома Элла Памфилова
также в марте говорила, что вопрос переноса выборов пока не обсуждается.