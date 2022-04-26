https://ria.ru/20220426/vostok-1785484977.html

В МИД назвали переориентацию России на Восток объективным процессом

В МИД назвали переориентацию России на Восток объективным процессом - РИА Новости, 26.04.2022

В МИД назвали переориентацию России на Восток объективным процессом

Переориентация внешней стратегии Москвы на Восток - объективный процесс, Москва будет наращивать кооперацию со странами, не присоединившимися к санкциям, заявил РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:11

2022-04-26T12:11

2022-04-26T13:29

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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цены на нефть

игорь моргулов

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переориентация внешней стратегии Москвы на Восток - объективный процесс, Москва будет наращивать кооперацию со странами, не присоединившимися к санкциям, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Игорь Моргулов."Это создает прочный фундамент для дальнейшего наращивания кооперации с неприсоединившимися к антироссийским санкциям азиатскими партнерами. В их числе – не только Китай, о котором я уже сказал, но и такой экономический гигант как Индия, крупные региональные экономические игроки - Иран, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд и другие государства Юго-Восточной Азии", - заявил замминистра."Все эти динамично развивающиеся экономики заинтересованы в увеличении поставок широкой номенклатуры российских товаров – энергоресурсов, удобрений, черных и цветных металлов, высококачественного продовольствия, продукции машиностроения, а также в заполнении освобождающихся у нас рыночных ниш", - резюмировал Моргулов.Читайте полный текст интервью замглавы МИД России Игоря Моргулова >>

https://ria.ru/20220414/gazoprovod-1783386494.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, китай, атр, цены на нефть, игорь моргулов