12:11 26.04.2022 (обновлено: 13:29 26.04.2022)
В МИД назвали переориентацию России на Восток объективным процессом
МИД: переориентация внешней стратегии России на Восток — объективный процесс
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переориентация внешней стратегии Москвы на Восток - объективный процесс, Москва будет наращивать кооперацию со странами, не присоединившимися к санкциям, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Игорь Моргулов.
"Переориентация нашей внешнеэкономической стратегии на Восток началась не сегодня. Этот процесс носит объективный характер, и обусловлен, в первую очередь, превращением Азиатско-Тихоокеанского региона в локомотив мирового экономического развития", - заявил Моргулов. Он подчеркнул, что "начиная с 2010 года доля стран АТР во внешней торговле России увеличилась более чем в три раза и к 2022 году превысила 30%".
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"Это создает прочный фундамент для дальнейшего наращивания кооперации с неприсоединившимися к антироссийским санкциям азиатскими партнерами. В их числе – не только Китай, о котором я уже сказал, но и такой экономический гигант как Индия, крупные региональные экономические игроки - Иран, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд и другие государства Юго-Восточной Азии", - заявил замминистра.
"Все эти динамично развивающиеся экономики заинтересованы в увеличении поставок широкой номенклатуры российских товаров – энергоресурсов, удобрений, черных и цветных металлов, высококачественного продовольствия, продукции машиностроения, а также в заполнении освобождающихся у нас рыночных ниш", - резюмировал Моргулов.
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