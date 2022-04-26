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СФ одобрил закон о приостановке визовых преференций для чиновников из ЕС - РИА Новости, 26.04.2022
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СФ одобрил закон о приостановке визовых преференций для чиновников из ЕС
СФ одобрил закон о приостановке визовых преференций для чиновников из ЕС - РИА Новости, 26.04.2022
СФ одобрил закон о приостановке визовых преференций для чиновников из ЕС
Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, приостанавливающий действие визовых преференций для дипломатов, чиновников, парламентариев, судей и... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:04
2022-04-26T12:04
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совет федерации рф
виза
евросоюз
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, приостанавливающий действие визовых преференций для дипломатов, чиновников, парламентариев, судей и журналистов стран Евросоюза, а также Дании, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии.Документ направлен на введение визового режима для граждан этих стран - обладателей дипломатических паспортов, а также упразднение визовых преференции для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов.Как говорится в заключении международного комета СФ, принятие закона обусловлено необходимостью безотлагательного реагирования на недружественные действия вышеперечисленных иностранных государств. "Вводимые ограничения имеют характер контрмеры, что соответствует международному праву, а также принципу взаимности", - подчёркивается в заключении.Комитет обращает внимание на то, что Россия приостанавливает, а не прекращает действия отдельных положений международных договоров с этими иностранными государствами.Ранее был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз. Также указ Путина об ответных мерах визового характера предполагает отмену ряда пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза - меры затронут официальные делегации и журналистов.Россия не будет усложнять правила въезда для обычных граждан из недружественных стран, заявил ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
https://ria.ru/20220425/vezd-1785368042.html
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россия, совет федерации рф, виза, евросоюз, в мире
12:04 26.04.2022
 
СФ одобрил закон о приостановке визовых преференций для чиновников из ЕС

Совфед одобрил закон о приостановке визовых преференций для чиновников и журналистов из ЕС

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, приостанавливающий действие визовых преференций для дипломатов, чиновников, парламентариев, судей и журналистов стран Евросоюза, а также Дании, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии.
Документ направлен на введение визового режима для граждан этих стран - обладателей дипломатических паспортов, а также упразднение визовых преференции для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов.
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Как говорится в заключении международного комета СФ, принятие закона обусловлено необходимостью безотлагательного реагирования на недружественные действия вышеперечисленных иностранных государств. "Вводимые ограничения имеют характер контрмеры, что соответствует международному праву, а также принципу взаимности", - подчёркивается в заключении.
Комитет обращает внимание на то, что Россия приостанавливает, а не прекращает действия отдельных положений международных договоров с этими иностранными государствами.
Ранее был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз. Также указ Путина об ответных мерах визового характера предполагает отмену ряда пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза - меры затронут официальные делегации и журналистов.
Россия не будет усложнять правила въезда для обычных граждан из недружественных стран, заявил ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
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