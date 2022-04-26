https://ria.ru/20220426/viza-1785483201.html

СФ одобрил закон о приостановке визовых преференций для чиновников из ЕС

СФ одобрил закон о приостановке визовых преференций для чиновников из ЕС - РИА Новости, 26.04.2022

СФ одобрил закон о приостановке визовых преференций для чиновников из ЕС

Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, приостанавливающий действие визовых преференций для дипломатов, чиновников, парламентариев, судей и... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:04

2022-04-26T12:04

2022-04-26T12:04

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник закон, приостанавливающий действие визовых преференций для дипломатов, чиновников, парламентариев, судей и журналистов стран Евросоюза, а также Дании, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии.Документ направлен на введение визового режима для граждан этих стран - обладателей дипломатических паспортов, а также упразднение визовых преференции для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов.Как говорится в заключении международного комета СФ, принятие закона обусловлено необходимостью безотлагательного реагирования на недружественные действия вышеперечисленных иностранных государств. "Вводимые ограничения имеют характер контрмеры, что соответствует международному праву, а также принципу взаимности", - подчёркивается в заключении.Комитет обращает внимание на то, что Россия приостанавливает, а не прекращает действия отдельных положений международных договоров с этими иностранными государствами.Ранее был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз. Также указ Путина об ответных мерах визового характера предполагает отмену ряда пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза - меры затронут официальные делегации и журналистов.Россия не будет усложнять правила въезда для обычных граждан из недружественных стран, заявил ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

https://ria.ru/20220425/vezd-1785368042.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, совет федерации рф, виза, евросоюз, в мире