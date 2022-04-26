Производитель мотоциклов "Урал" перенесет сборку в Казахстан из-за санкций
Производитель мотоциклов "Урал" перенесет сборку в Казахстан из-за санкций
Мотоцикл "Урал". Архивное фото
АЛМА-АТА, 26 апр - РИА Новости. Российская компания Ural Motorcycles, производящая одноименные мотоциклы с коляской, перенесет сборочное производство из города Ирбит (Свердловская область) в Петропавловск (административный центр Северо-Казахстанской области), сообщил глава компании Илья Хаит.
"Мы вынуждены переехать… Сейчас мы не можем даже импортировать запасные части из-за рубежа. Ну и, как минимум, мы сможем отправлять (готовую продукцию зарубежным покупателям - ред.) из Казахстана", - сказал он в интервью.
Хаит назвал проблемы с импортом комплектующих и сложности с экспортом готовой техники "многоуровневой блокадой". "Мы не можем ни ввезти ничего, не вывезти. А если бы и могли, то мы видим огромные импортные тарифы. В Австралии 35%, в Канаде 35%, в США 10%, в Японию мы не можем поставлять мотоциклы вообще", - отметил он.
По словам главы компании, Ирбитский мотоциклетный завод продолжит работу, но будет сконцентрирован на производстве рам и элементов корпуса. Компания планирует сократить часть персонала в Ирбите и нанять работников в Казахстане.
Хаит также пояснил, что выбор пал на Петропавловск, так как это был самый простой и быстрый путь переноса производства за пределы России. Он также добавил, что Петропавловск является большим индустриально развитым городом, большинство населения которого говорит на русском языке. Среди других преимуществ - упрощенный порядок пересечения границы Казахстана и России и схожие юридические режимы работы в двух странах.
По информации СМИ, основным рынком сбыта Ural Motorcycles являются США.
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