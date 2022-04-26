https://ria.ru/20220426/ural-1785431421.html

Производитель мотоциклов "Урал" перенесет сборку в Казахстан из-за санкций

Производитель мотоциклов "Урал" перенесет сборку в Казахстан из-за санкций - РИА Новости, 26.04.2022

Производитель мотоциклов "Урал" перенесет сборку в Казахстан из-за санкций

Российская компания Ural Motorcycles, производящая одноименные мотоциклы с коляской, перенесет сборочное производство из города Ирбит (Свердловская область) в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T07:50

2022-04-26T07:50

2022-04-26T07:50

экономика

казахстан

ирбит

сша

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АЛМА-АТА, 26 апр - РИА Новости. Российская компания Ural Motorcycles, производящая одноименные мотоциклы с коляской, перенесет сборочное производство из города Ирбит (Свердловская область) в Петропавловск (административный центр Северо-Казахстанской области), сообщил глава компании Илья Хаит.Хаит назвал проблемы с импортом комплектующих и сложности с экспортом готовой техники "многоуровневой блокадой". "Мы не можем ни ввезти ничего, не вывезти. А если бы и могли, то мы видим огромные импортные тарифы. В Австралии 35%, в Канаде 35%, в США 10%, в Японию мы не можем поставлять мотоциклы вообще", - отметил он.По словам главы компании, Ирбитский мотоциклетный завод продолжит работу, но будет сконцентрирован на производстве рам и элементов корпуса. Компания планирует сократить часть персонала в Ирбите и нанять работников в Казахстане.Хаит также пояснил, что выбор пал на Петропавловск, так как это был самый простой и быстрый путь переноса производства за пределы России. Он также добавил, что Петропавловск является большим индустриально развитым городом, большинство населения которого говорит на русском языке. Среди других преимуществ - упрощенный порядок пересечения границы Казахстана и России и схожие юридические режимы работы в двух странах.По информации СМИ, основным рынком сбыта Ural Motorcycles являются США.

https://ria.ru/20210923/ural-1751395628.html

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ирбит

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экономика, казахстан, ирбит, сша, авто