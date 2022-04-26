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Лондон считает попавших в плен на Украине британцев украинскими военными - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785534271.html
Лондон считает попавших в плен на Украине британцев украинскими военными
Лондон считает попавших в плен на Украине британцев украинскими военными - РИА Новости, 26.04.2022
Лондон считает попавших в плен на Украине британцев украинскими военными
Иностранцы, воюющие на стороне вооруженных сил Украины, которые попали в плен, должны рассматриваться как украинские военнослужащие, заявил заместитель министра РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:58
2022-04-26T15:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
великобритания
форин-офис
вооруженные силы украины
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ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. Иностранцы, воюющие на стороне вооруженных сил Украины, которые попали в плен, должны рассматриваться как украинские военнослужащие, заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.Ранее двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, а жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен к военным ДНР и РФ граждан Британии с призывом обратиться к Лондону и обменять их на ее мужа.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти "по-человечески и с состраданием" относиться к британским пленным.
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в мире, украина, великобритания, форин-офис, вооруженные силы украины
14:58 26.04.2022 (обновлено: 15:19 26.04.2022)
 
Лондон считает попавших в плен на Украине британцев украинскими военными

МИД Британии назвал попавших в плен на Украине иностранцев украинскими военнослужащими

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. Иностранцы, воюющие на стороне вооруженных сил Украины, которые попали в плен, должны рассматриваться как украинские военнослужащие, заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
"Я обсуждал вопрос иностранных добровольцев с правительством Украины. У них и у нас четкая позиция, что те, кто воюет под украинским флагом, на стороне вооруженных сил Украины, за защиту Украины должны рассматриваться как украинские военные и с ними должны обращаться как с военнопленными", - заявил Клеверли в парламенте, отвечая на вопрос о сдавшихся в плен в Мариуполе британских гражданах, которые воевали на стороне Украины.
Ранее двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, а жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен к военным ДНР и РФ граждан Британии с призывом обратиться к Лондону и обменять их на ее мужа.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти "по-человечески и с состраданием" относиться к британским пленным.
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