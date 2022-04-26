https://ria.ru/20220426/ukraina-1785534271.html

Лондон считает попавших в плен на Украине британцев украинскими военными

Лондон считает попавших в плен на Украине британцев украинскими военными - РИА Новости, 26.04.2022

Лондон считает попавших в плен на Украине британцев украинскими военными

Иностранцы, воюющие на стороне вооруженных сил Украины, которые попали в плен, должны рассматриваться как украинские военнослужащие, заявил заместитель министра РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:58

2022-04-26T14:58

2022-04-26T15:19

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. Иностранцы, воюющие на стороне вооруженных сил Украины, которые попали в плен, должны рассматриваться как украинские военнослужащие, заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.Ранее двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, а жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен к военным ДНР и РФ граждан Британии с призывом обратиться к Лондону и обменять их на ее мужа.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти "по-человечески и с состраданием" относиться к британским пленным.

https://ria.ru/20220422/velikobritaniya-1784793176.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, великобритания, форин-офис, вооруженные силы украины