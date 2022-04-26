https://ria.ru/20220426/twitter-1785447922.html

Покупка Маском Twitter ничего не изменит, считает Медведев

Покупка Маском Twitter ничего не изменит, считает Медведев - РИА Новости, 26.04.2022

Покупка Маском Twitter ничего не изменит, считает Медведев

Деятельность Twitter не изменится кардинально после покупки соцсети Илоном Маском, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:06

2022-04-26T10:06

2022-04-26T12:16

илон маск

twitter

в мире

технологии

россия

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Деятельность Twitter не изменится кардинально после покупки соцсети Илоном Маском, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.Политик добавил, что никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом ее регистрации."И поэтому никакого чудесного превращения с Twitter не случится. Он не станет снова демократичным и уж тем более справедливым. Если, конечно, не уйдет из американской юрисдикции", — подчеркнул Медведев.Ранее было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2 процента акций соцсети, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100 процентов акций по 54,2 доллара за штуку. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение бизнесмена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

илон маск, twitter, в мире, технологии, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев