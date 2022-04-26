10:06 26.04.2022 (обновлено: 12:16 26.04.2022)
Покупка Маском Twitter ничего не изменит, считает Медведев
Медведев: Twitter в собственности Маска не станет ни демократичным, ни справедливым
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Деятельность Twitter не изменится кардинально после покупки соцсети Илоном Маском, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит. Поскольку не только владельцы теперь определяют правила их жизни", — написал он в своем Telegram-канале.
Политик добавил, что никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом ее регистрации.
"И поэтому никакого чудесного превращения с Twitter не случится. Он не станет снова демократичным и уж тем более справедливым. Если, конечно, не уйдет из американской юрисдикции", — подчеркнул Медведев.
Ранее было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2 процента акций соцсети, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100 процентов акций по 54,2 доллара за штуку. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение бизнесмена.