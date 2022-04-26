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Покупка Маском Twitter ничего не изменит, считает Медведев - РИА Новости, 26.04.2022
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Покупка Маском Twitter ничего не изменит, считает Медведев
Покупка Маском Twitter ничего не изменит, считает Медведев - РИА Новости, 26.04.2022
Покупка Маском Twitter ничего не изменит, считает Медведев
Деятельность Twitter не изменится кардинально после покупки соцсети Илоном Маском, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:06
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илон маск
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в мире
технологии
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Деятельность Twitter не изменится кардинально после покупки соцсети Илоном Маском, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.Политик добавил, что никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом ее регистрации."И поэтому никакого чудесного превращения с Twitter не случится. Он не станет снова демократичным и уж тем более справедливым. Если, конечно, не уйдет из американской юрисдикции", — подчеркнул Медведев.Ранее было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2 процента акций соцсети, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100 процентов акций по 54,2 доллара за штуку. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение бизнесмена.
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илон маск, twitter, в мире, технологии, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев
10:06 26.04.2022 (обновлено: 12:16 26.04.2022)
 
Покупка Маском Twitter ничего не изменит, считает Медведев

Медведев: Twitter в собственности Маска не станет ни демократичным, ни справедливым

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Деятельность Twitter не изменится кардинально после покупки соцсети Илоном Маском, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит. Поскольку не только владельцы теперь определяют правила их жизни", — написал он в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом ее регистрации.
"И поэтому никакого чудесного превращения с Twitter не случится. Он не станет снова демократичным и уж тем более справедливым. Если, конечно, не уйдет из американской юрисдикции", — подчеркнул Медведев.
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Ранее было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2 процента акций соцсети, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100 процентов акций по 54,2 доллара за штуку. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение бизнесмена.
 
Илон МаскTwitterВ миреТехнологииРоссияСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
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