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Глава Twitter заявил о неопределенном будущем компании после покупки Маском

Глава Twitter заявил о неопределенном будущем компании после покупки Маском - РИА Новости, 26.04.2022

Глава Twitter заявил о неопределенном будущем компании после покупки Маском

Руководитель Twitter Параг Агравал в ходе разговора с сотрудниками заявил о неопределенном будущем компании после ее покупки миллиардером Илоном Маском,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T01:57

2022-04-26T01:57

2022-04-26T01:57

twitter

tesla motors

spacex

параг агравал

илон маск

джек дорси

технологии

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Руководитель Twitter Параг Агравал в ходе разговора с сотрудниками заявил о неопределенном будущем компании после ее покупки миллиардером Илоном Маском, сообщает издание Verge.Ранее было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за штуку. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска.Действующий глава компании также отметил, что останется на своей должности до закрытия сделки, но не сказал, как поступит после. Как отмечает издание, завершение сделки ожидается позднее в этом году.Агравал также заверил сотрудников в ходе разговора, что никаких сокращений или увольнений на данном этапе пока не планируется.Параг Агравал стал руководителем компании после того, как в ноябре Twitter опубликовала заявление об отставке своего руководителя и сооснователя Джека Дорси.

https://radiosputnik.ria.ru/20220425/tramp-1785416467.html

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twitter, tesla motors, spacex, параг агравал, илон маск, джек дорси, технологии, в мире