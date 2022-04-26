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Глава Twitter заявил о неопределенном будущем компании после покупки Маском - РИА Новости, 26.04.2022
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Глава Twitter заявил о неопределенном будущем компании после покупки Маском
Глава Twitter заявил о неопределенном будущем компании после покупки Маском - РИА Новости, 26.04.2022
Глава Twitter заявил о неопределенном будущем компании после покупки Маском
Руководитель Twitter Параг Агравал в ходе разговора с сотрудниками заявил о неопределенном будущем компании после ее покупки миллиардером Илоном Маском,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T01:57
2022-04-26T01:57
twitter
tesla motors
spacex
параг агравал
илон маск
джек дорси
технологии
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Руководитель Twitter Параг Агравал в ходе разговора с сотрудниками заявил о неопределенном будущем компании после ее покупки миллиардером Илоном Маском, сообщает издание Verge.Ранее было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за штуку. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска.Действующий глава компании также отметил, что останется на своей должности до закрытия сделки, но не сказал, как поступит после. Как отмечает издание, завершение сделки ожидается позднее в этом году.Агравал также заверил сотрудников в ходе разговора, что никаких сокращений или увольнений на данном этапе пока не планируется.Параг Агравал стал руководителем компании после того, как в ноябре Twitter опубликовала заявление об отставке своего руководителя и сооснователя Джека Дорси.
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twitter, tesla motors, spacex, параг агравал, илон маск, джек дорси, технологии, в мире
01:57 26.04.2022
 
Глава Twitter заявил о неопределенном будущем компании после покупки Маском

Глава Twitter Агравал: существует неопределенность в будущем компании после покупки Маском

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Руководитель Twitter Параг Агравал в ходе разговора с сотрудниками заявил о неопределенном будущем компании после ее покупки миллиардером Илоном Маском, сообщает издание Verge.
Ранее было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за штуку. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска.
"Действительно существует неопределенность относительно того, что случится после завершения сделки… как сделка закроется, мы не знаем в каком направлении будет двигаться платформа", — приводит издание слова Агравала во время разговора.
Действующий глава компании также отметил, что останется на своей должности до закрытия сделки, но не сказал, как поступит после. Как отмечает издание, завершение сделки ожидается позднее в этом году.
Агравал также заверил сотрудников в ходе разговора, что никаких сокращений или увольнений на данном этапе пока не планируется.
Параг Агравал стал руководителем компании после того, как в ноябре Twitter опубликовала заявление об отставке своего руководителя и сооснователя Джека Дорси.
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TwitterTesla motorsSpaceXПараг АгравалИлон МаскДжек ДорсиТехнологииВ мире
 
 
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