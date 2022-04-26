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Спутниковая система на замену "Гонцу" станет глобальной - РИА Новости, 26.04.2022
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Спутниковая система на замену "Гонцу" станет глобальной
Спутниковая система на замену "Гонцу" станет глобальной - РИА Новости, 26.04.2022
Спутниковая система на замену "Гонцу" станет глобальной
Новая российская спутниковая система персональной мобильной спутниковой связи не получит название "Гонец", так как будет сильно отличаться от одноименной... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:35
2022-04-26T13:35
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новая российская спутниковая система персональной мобильной спутниковой связи не получит название "Гонец", так как будет сильно отличаться от одноименной группировки и сможет работать глобально, сообщил гендиректор предприятия-спутникостроителя "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов."Система "Гонец" реинкарнируется и развивается в систему, у которой даже нет названия. Она будет настолько отличаться по характеристикам, что название ей придумаем позже. Это будет система связи, а не только телекоммуникации. Это будет система глобальная де-факто, а не де-юре, как сегодня", - сказал Тестоедов на конгрессе "Сфера" в Москве.Он уточнил, что сейчас действие "Гонца" из-за различных регламентов ограничивается только территорией России.Согласно представленной Тестоедовым презентации, в новую группировку войдут 28 аппаратов на орбите высотой 1,5 тысячи километров.Согласно ранее представленному облику российской низкоорбитальной спутниковой системы связи "Гонец" нового поколения, она должна была включать 32 аппарата "Гонец-М1".В 2019 году генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал создание системы со спутниками нового поколения "Гонец", которая будет ориентирована на предоставление услуг интернета вещей. Вместе с тем новый "Гонец" будет предоставлять услуги мобильный спутниковой связи. Развертывание системы планировалось начать с 2025 года. Запуски намечены на ракетах "Союз-2".Текущая низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.
https://ria.ru/20220426/kitay-1785478679.html
https://ria.ru/20220418/kosmonavty-1784166254.html
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новости компаний - экономика, дмитрий рогозин, москва, роскосмос, союз, космос, россия, космос - риа наука
13:35 26.04.2022
 
Спутниковая система на замену "Гонцу" станет глобальной

Гендиректор "ИСС имени Решетнева" Тестоедов: новая спутниковая система станет глобальной

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийФотография Луны сделанная с борта МКС
Фотография Луны сделанная с борта МКС - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Фотография Луны сделанная с борта МКС . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новая российская спутниковая система персональной мобильной спутниковой связи не получит название "Гонец", так как будет сильно отличаться от одноименной группировки и сможет работать глобально, сообщил гендиректор предприятия-спутникостроителя "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов.
"Система "Гонец" реинкарнируется и развивается в систему, у которой даже нет названия. Она будет настолько отличаться по характеристикам, что название ей придумаем позже. Это будет система связи, а не только телекоммуникации. Это будет система глобальная де-факто, а не де-юре, как сегодня", - сказал Тестоедов на конгрессе "Сфера" в Москве.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Он уточнил, что сейчас действие "Гонца" из-за различных регламентов ограничивается только территорией России.
Согласно представленной Тестоедовым презентации, в новую группировку войдут 28 аппаратов на орбите высотой 1,5 тысячи километров.
Согласно ранее представленному облику российской низкоорбитальной спутниковой системы связи "Гонец" нового поколения, она должна была включать 32 аппарата "Гонец-М1".
Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 18:03
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В 2019 году генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал создание системы со спутниками нового поколения "Гонец", которая будет ориентирована на предоставление услуг интернета вещей. Вместе с тем новый "Гонец" будет предоставлять услуги мобильный спутниковой связи. Развертывание системы планировалось начать с 2025 года. Запуски намечены на ракетах "Союз-2".
Текущая низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.
Китайская космическая станция Тяньгун - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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