https://ria.ru/20220426/spetsoperatsiya-1785644787.html

День 62-й: Путин встречается с генсеком ООН

День 62-й: Путин встречается с генсеком ООН - РИА Новости, 26.04.2022

День 62-й: Путин встречается с генсеком ООН

На 62-й день спецоперации РФ на Украине российские силы поразили еще ряд военных объектов, в то время как более 10 тысяч гражданских лиц были эвакуированы с... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T23:57

2022-04-26T23:57

2022-04-26T23:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На 62-й день спецоперации РФ на Украине российские силы поразили еще ряд военных объектов, в то время как более 10 тысяч гражданских лиц были эвакуированы с территорий Донбасса и Украины.Во вторник президент РФ Владимир Путин провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а также созвонился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Переговоры с Гутеррешем провел и глава МИД РФ Сергей Лавров.Ход спецоперацииОперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за вторник поразили 33 украинских военных объекта, уничтожили до 200 националистов и более 40 единиц бронетехники, машин и артиллерийских орудий, один комплекс ПВО и три склада, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Российские системы ПВО за сутки сбили шесть беспилотников украинских войск, а ракетные войска и артиллерия за день поразили 97 военных объектов Украины, в том числе 81 район сосредоточения живой силы. Высокоточными ракетами с воздуха поражены 32 военных объекта Украины, уничтожены 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения, командно-наблюдательный пункт и две артиллерийские батареи.Уже свыше 2,4 тысяч единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожено в ходе российской спецоперации, добавил Конашенков.Более 10 тысяч человек за минувшие сутки эвакуировались с Украины и из Донбасса в Россию, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон, а Запад настроен на ее затягивание хоть до последнего украинца.В Минобороны РФ также прокомментировали заявление замглавы оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи, что "не обязательно будет проблемой", если предоставленное Британией украинской стороне оружие будет использовано для ударов по объектам на территории РФ.Прямое провоцирование Лондоном Киева на нанесение ударов по объектам на территории РФ немедленно приведет к пропорциональному ответу, и советники одной из стран Запада, присутствующие в центрах решений в Киеве, "не обязательно будут проблемой", заявили в министерстве.Путин обсудил Украину с Генсеком ООНПрезидент РФ Владимир Путин встретился во вторник с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, который находится с визитом в Москве. Путин пояснил Гутеррешу цели и задачи спецоперации на Украине, заявил, что вся проблема на украинском направлении возникла после переворота там в 2014 году и что Россия была вынуждена признать независимость ДНР и ЛНР для прекращения геноцида, когда Украина заявила, что не будет исполнять минские соглашения.Путин также напомнил Гутеррешу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.В ответ Гутерреш заявил, что понимает наличие у России претензий по поводу европейской безопасности и в отношении ситуации на Украине и в ООН поддерживают диалог двух стран, хотя глубоко озабочены гуманитарной ситуацией на Украине.Путин также заявил, что Россия рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной на дипломатическом треке, и на переговорах в Турции удалось добиться серьезного прорыва, но Россия не может подписаться под документом о гарантиях безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса.По итогам встречи в офисе Гуттереша заявили, что Путин согласился на привлечение ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с "Азовстали". В МИД РФ подчеркнули, что Россия готова рассмотреть инициативы ООН по облегчению страданий гражданского населения на Украине, если они будут на деле способствовать этому.Путин и ЭрдоганВо вторник Владимир Путин также созвонился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Путин заявил ему, что боевые действия в Мариуполе уже не ведутся, и что киевские власти должны отдать приказ сложить оружие украинским военным на "Азовстали". Он также информировал Эрдогана о состоянии дел на переговорах российских и украинских представителей.В свою очередь Эрдоган заявил о необходимости скорейшего прекращения огня на Украине, сообщил, что Анкара готова содействовать всеми возможностями.Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир позднее заявил, что закупка Турцией второй партии российских С-400, которая планировалась с самого начала, находится в повестке дня, и что Турция не испытывает проблем в сотрудничестве с Россией в военно-промышленном комплексе из-за ситуации на Украине, надеется, что их и не будет.Лавров о переговорах России и УкраиныГлава МИД Сергей Лавров во вторник после переговоров с Гутеррешем заявил, что Украине следует поскорее ответить на переданные Россией предложения по договору, если в Киеве серьезно настроены на результат в переговорах. Он подчеркнул, что Москва выступает за переговорный процесс по Украине, но Киев это сейчас, видимо, не интересует, переговоры вряд ли будут результативными, если Украину продолжат накачивать оружием.Он также назвал театральным жестом предложение Киева провести встречу с РФ "у стен "Азовстали" в Мариуполе.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что переговоры России и Украины продолжаются на уровне экспертов.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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