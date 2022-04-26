15:06 26.04.2022 (обновлено: 15:33 26.04.2022)
В Кремле назвали темы заседания Совета законодателей
Темами Совета законодателей станут развитие экономики и финансовая устойчивость регионов
Башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Основными темами Совета законодателей в Санкт-Петербурге, где 27 апреля выступит президент России Владимир Путин, станут развитие экономики в условиях санкций и финансовая устойчивость регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
"Путин совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей <...>. Встреча приурочена к Дню российского парламентаризма и традиционно пройдет в Таврическом дворце", — говорится в сообщении.
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Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине.
Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.