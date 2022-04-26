https://ria.ru/20220426/sovet-1785537000.html

В Кремле назвали темы заседания Совета законодателей

В Кремле назвали темы заседания Совета законодателей - РИА Новости, 26.04.2022

В Кремле назвали темы заседания Совета законодателей

Основными темами Совета законодателей в Санкт-Петербурге, где 27 апреля выступит президент России Владимир Путин, станут развитие экономики в условиях санкций и РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:06

2022-04-26T15:06

2022-04-26T15:33

россия

санкт-петербург

владимир путин

политика

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Основными темами Совета законодателей в Санкт-Петербурге, где 27 апреля выступит президент России Владимир Путин, станут развитие экономики в условиях санкций и финансовая устойчивость регионов, сообщила пресс-служба Кремля."Путин совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей <...>. Встреча приурочена к Дню российского парламентаризма и традиционно пройдет в Таврическом дворце", — говорится в сообщении.Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине.Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, санкт-петербург, владимир путин, политика