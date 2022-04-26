Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали темы заседания Совета законодателей - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/sovet-1785537000.html
В Кремле назвали темы заседания Совета законодателей
В Кремле назвали темы заседания Совета законодателей - РИА Новости, 26.04.2022
В Кремле назвали темы заседания Совета законодателей
Основными темами Совета законодателей в Санкт-Петербурге, где 27 апреля выступит президент России Владимир Путин, станут развитие экономики в условиях санкций и РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:06
2022-04-26T15:33
россия
санкт-петербург
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267823_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_5484f05c6855c23c9953a2d848cba632.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Основными темами Совета законодателей в Санкт-Петербурге, где 27 апреля выступит президент России Владимир Путин, станут развитие экономики в условиях санкций и финансовая устойчивость регионов, сообщила пресс-служба Кремля."Путин совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей &lt;...&gt;. Встреча приурочена к Дню российского парламентаризма и традиционно пройдет в Таврическом дворце", — говорится в сообщении.Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине.Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220424/import-1785144733.html
https://ria.ru/20220426/grafik-1785501799.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267823_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_c06655e2856dcea702f5f37028464978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, владимир путин, политика
15:06 26.04.2022 (обновлено: 15:33 26.04.2022)
 
В Кремле назвали темы заседания Совета законодателей

Темами Совета законодателей станут развитие экономики и финансовая устойчивость регионов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Башни Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Основными темами Совета законодателей в Санкт-Петербурге, где 27 апреля выступит президент России Владимир Путин, станут развитие экономики в условиях санкций и финансовая устойчивость регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
"Путин совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей <...>. Встреча приурочена к Дню российского парламентаризма и традиционно пройдет в Таврическом дворце", — говорится в сообщении.
Импорт - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 08:44
Минпромторг составил список товаров для параллельного импорта
Западные страны объявили о новых ограничениях против России после начала спецоперации на Украине.
Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 13:04
График Путина не верстается в зависимости от рейтингов, заявил Песков
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала