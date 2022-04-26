https://ria.ru/20220426/shri-lanka-1785486218.html
Топливный кризис на Шри-Ланке спровоцировал очереди на АЗС
Топливный кризис на Шри-Ланке спровоцировал очереди на АЗС - РИА Новости, 26.04.2022
Топливный кризис на Шри-Ланке спровоцировал очереди на АЗС
Топливный кризис на Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на заправках и повышение цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:15
2022-04-26T12:15
2022-04-26T12:20
шри-ланка
в мире
бензин
топливо
цены
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ХИККАДУВА (ШРИ-ЛАНКА), 26 апр - РИА Новости. Топливный кризис на Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на заправках и повышение цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости.На заправках в курортных поселениях на протяжении дня можно наблюдать длинные очереди из мотороллеров и машин.Однако как рассказывают местные жители, топливо быстро заканчивается и цена на бензин резко растет. Еще месяц назад литр бензина можно было купить за 0,75 долларов, сегодня цена превысила доллар.На черном рынке бензин предлагают в два-три раза дороже. Пропорционально выросли цены за проезд. Самым бюджетным средством передвижения на острове остаются электропоезда.Также жители испытывают сложности с приобретением бытового газа. Чтобы найти газовой баллон приходится тратить несколько дней.При этом представители туристической отрасли и жители курортных поселений создают все необходимые условия для отдыха гостей острова. В магазинах есть необходимые продукты, на заправках туристические микроавтобусы заправляют без очереди. В многих гостиницах и кафе меню и вывески на русском языке.
https://ria.ru/20220419/shri-lanka-1784367793.html
https://ria.ru/20220412/shri-lanka-1783100769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, в мире, бензин, топливо, цены
12:15 26.04.2022 (обновлено: 12:20 26.04.2022)
Топливный кризис на Шри-Ланке спровоцировал очереди на АЗС
Топливный кризис на Шри-Ланке спровоцировал очереди на АЗС и повышение цен на топливо
ХИККАДУВА (ШРИ-ЛАНКА), 26 апр - РИА Новости. Топливный кризис на Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на заправках и повышение цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости.
На заправках в курортных поселениях на протяжении дня можно наблюдать длинные очереди из мотороллеров и машин.
Однако как рассказывают местные жители, топливо быстро заканчивается и цена на бензин резко растет. Еще месяц назад литр бензина можно было купить за 0,75 долларов, сегодня цена превысила доллар.
На черном рынке бензин предлагают в два-три раза дороже. Пропорционально выросли цены за проезд. Самым бюджетным средством передвижения на острове остаются электропоезда.
Также жители испытывают сложности с приобретением бытового газа. Чтобы найти газовой баллон приходится тратить несколько дней.
При этом представители туристической отрасли и жители курортных поселений создают все необходимые условия для отдыха гостей острова. В магазинах есть необходимые продукты, на заправках туристические микроавтобусы заправляют без очереди. В многих гостиницах и кафе меню и вывески на русском языке.