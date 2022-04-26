https://ria.ru/20220426/shri-lanka-1785486218.html

Топливный кризис на Шри-Ланке спровоцировал очереди на АЗС

Топливный кризис на Шри-Ланке спровоцировал очереди на АЗС - РИА Новости, 26.04.2022

Топливный кризис на Шри-Ланке спровоцировал очереди на АЗС

Топливный кризис на Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на заправках и повышение цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:15

2022-04-26T12:15

2022-04-26T12:20

шри-ланка

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бензин

топливо

цены

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ХИККАДУВА (ШРИ-ЛАНКА), 26 апр - РИА Новости. Топливный кризис на Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на заправках и повышение цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости.На заправках в курортных поселениях на протяжении дня можно наблюдать длинные очереди из мотороллеров и машин.Однако как рассказывают местные жители, топливо быстро заканчивается и цена на бензин резко растет. Еще месяц назад литр бензина можно было купить за 0,75 долларов, сегодня цена превысила доллар.На черном рынке бензин предлагают в два-три раза дороже. Пропорционально выросли цены за проезд. Самым бюджетным средством передвижения на острове остаются электропоезда.Также жители испытывают сложности с приобретением бытового газа. Чтобы найти газовой баллон приходится тратить несколько дней.При этом представители туристической отрасли и жители курортных поселений создают все необходимые условия для отдыха гостей острова. В магазинах есть необходимые продукты, на заправках туристические микроавтобусы заправляют без очереди. В многих гостиницах и кафе меню и вывески на русском языке.

https://ria.ru/20220419/shri-lanka-1784367793.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

шри-ланка, в мире, бензин, топливо, цены