https://ria.ru/20220426/schet-1785464071.html

Совфед упростил для иностранных компаний открытие счета в банках

Совфед упростил для иностранных компаний открытие счета в банках - РИА Новости, 26.04.2022

Совфед упростил для иностранных компаний открытие счета в банках

Сенаторы на заседании во вторник одобрили поправки, позволяющие упростить постановку на налоговый учет иностранных организаций, открывающих счета в российских... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:03

2022-04-26T11:03

2022-04-26T11:03

экономика

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили поправки, позволяющие упростить постановку на налоговый учет иностранных организаций, открывающих счета в российских банках, а также их открытие, что необходимо для оплаты поставок российского газа в рублях.Постановка на учет в налоговом органе таких организаций станет возможна по заявлению российской кредитной организации, в которой открывается счет.Закон также предусматривает, что уточненные налоговые декларации будут учитываться налоговыми органами при расчетах налогоплательщика с бюджетной системой РФ после проведения камеральной налоговой проверки такой декларации или по истечении срока ее проведения. Это касается налогоплательщиков, в отношении которых не проводится налоговый мониторинг.В настоящее время налогоплательщики не всегда подают уточненные декларации, соответствующие действительности, и занижают свои налоговые обязательства, чтобы в других местах показать, что у них нет задолженности перед бюджетом, отмечают законодатели.Кроме того, несколько смягчаются условия для признания компании под санкциями, которая была в порядке редомициляции зарегистрирована в специальном административном районе России международной холдинговой компанией (МХК).Это касается компаний, в отношении контролирующих лиц которых с совокупной долей участия не менее 25% на дату регистрации компании в порядке редомициляции действовали после такой регистрации антироссийские санкции. Например, для них были введены запреты и ограничения на проведение расчетов и осуществление финансовых операций, а также операций, связанных с заемным финансированием или приобретением либо отчуждением ценных бумаг или долей в уставных капиталах.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а некоторые нормы, касающиеся МХК и уточненных налоговых деклараций, начнут действовать через месяц после этого.

https://ria.ru/20220415/rubli-1783725341.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, совет федерации рф