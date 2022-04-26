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"Росатом" не исключил усиления внешнего давления на зарубежные проекты - РИА Новости, 26.04.2022
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"Росатом" не исключил усиления внешнего давления на зарубежные проекты
"Росатом" не исключил усиления внешнего давления на зарубежные проекты - РИА Новости, 26.04.2022
"Росатом" не исключил усиления внешнего давления на зарубежные проекты
"Росатом" не исключает усиления внешнего давления на свои зарубежные проекты, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:08
2022-04-26T12:08
новости компаний - экономика
совет федерации рф
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
алексей лихачев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Росатом" не исключает усиления внешнего давления на свои зарубежные проекты, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Росатом" в нынешней ситуации не менял планы ни по одному зарубежному проекту, напомнил Лихачев, выступая во вторник в Совете Федерации. При этом "есть риски по некоторым проектам, особенно европейским", отметил глава "Росатома". По словам Лихачева, пока ни один риск "не свершился"."С другой стороны, мы прекрасно понимаем, это второй тезис, что, может быть, находимся не в нижней точке давления", - добавил он.Портфель зарубежных проектов "Росатома" включает 35 энергоблоков АЭС в разных странах и на разных стадиях реализации.
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новости компаний - экономика, совет федерации рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, алексей лихачев
12:08 26.04.2022
 
"Росатом" не исключил усиления внешнего давления на зарубежные проекты

Гендиректор "Росатома" Лихачев допустил усиление внешнего давления на зарубежные проекты

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Росатом" не исключает усиления внешнего давления на свои зарубежные проекты, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Росатом" в нынешней ситуации не менял планы ни по одному зарубежному проекту, напомнил Лихачев, выступая во вторник в Совете Федерации. При этом "есть риски по некоторым проектам, особенно европейским", отметил глава "Росатома". По словам Лихачева, пока ни один риск "не свершился".
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"С другой стороны, мы прекрасно понимаем, это второй тезис, что, может быть, находимся не в нижней точке давления", - добавил он.
Портфель зарубежных проектов "Росатома" включает 35 энергоблоков АЭС в разных странах и на разных стадиях реализации.
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Новости компаний - ЭкономикаСовет Федерации РФГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияАлексей Лихачев
 
 
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