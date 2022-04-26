https://ria.ru/20220426/rosatom-1785479559.html

Матвиенко: "Росатом" обеспечит ядерную безопасность в любых условиях

Матвиенко: "Росатом" обеспечит ядерную безопасность в любых условиях - РИА Новости, 26.04.2022

Матвиенко: "Росатом" обеспечит ядерную безопасность в любых условиях

Госкорпорация "Росатом" готова обеспечить безопасность ядерных объектов в любых условиях, в том числе на Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:49

2022-04-26T11:49

2022-04-26T12:16

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

россия

украина

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова обеспечить безопасность ядерных объектов в любых условиях, в том числе на Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам выступления руководителя корпорации Алексея Лихачева."Компания готова работать и обеспечивать безопасность даже в самых непростых условиях. В частности, вашими сотрудниками была оказана консультативная помощь персоналу атомных электростанций в зоне (проведения) специальной операции (на Украине)", - сказала Матвиенко на пленарном заседании палаты во вторник.По ее словам, в результате удалось оперативно восстановить энергообеспечение Чернобыльской АЭС и систему физической защиты Запорожской АЭС. По мнению законодателя, "это показатель высочайшей ответственности и профессионализма наших атомщиков".

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782752525.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия, украина, совет федерации рф, валентина матвиенко