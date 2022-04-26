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Матвиенко: "Росатом" обеспечит ядерную безопасность в любых условиях - РИА Новости, 26.04.2022
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Матвиенко: "Росатом" обеспечит ядерную безопасность в любых условиях
Матвиенко: "Росатом" обеспечит ядерную безопасность в любых условиях - РИА Новости, 26.04.2022
Матвиенко: "Росатом" обеспечит ядерную безопасность в любых условиях
Госкорпорация "Росатом" готова обеспечить безопасность ядерных объектов в любых условиях, в том числе на Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:49
2022-04-26T12:16
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
россия
украина
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова обеспечить безопасность ядерных объектов в любых условиях, в том числе на Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам выступления руководителя корпорации Алексея Лихачева."Компания готова работать и обеспечивать безопасность даже в самых непростых условиях. В частности, вашими сотрудниками была оказана консультативная помощь персоналу атомных электростанций в зоне (проведения) специальной операции (на Украине)", - сказала Матвиенко на пленарном заседании палаты во вторник.По ее словам, в результате удалось оперативно восстановить энергообеспечение Чернобыльской АЭС и систему физической защиты Запорожской АЭС. По мнению законодателя, "это показатель высочайшей ответственности и профессионализма наших атомщиков".
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия, украина, совет федерации рф, валентина матвиенко
11:49 26.04.2022 (обновлено: 12:16 26.04.2022)
 
Матвиенко: "Росатом" обеспечит ядерную безопасность в любых условиях

Матвиенко: "Росатом" обеспечит ядерную безопасность в любых условиях, включая Украину

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова обеспечить безопасность ядерных объектов в любых условиях, в том числе на Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам выступления руководителя корпорации Алексея Лихачева.
"Компания готова работать и обеспечивать безопасность даже в самых непростых условиях. В частности, вашими сотрудниками была оказана консультативная помощь персоналу атомных электростанций в зоне (проведения) специальной операции (на Украине)", - сказала Матвиенко на пленарном заседании палаты во вторник.
По ее словам, в результате удалось оперативно восстановить энергообеспечение Чернобыльской АЭС и систему физической защиты Запорожской АЭС. По мнению законодателя, "это показатель высочайшей ответственности и профессионализма наших атомщиков".
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БезопасностьРоссияУкраинаСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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