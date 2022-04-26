https://ria.ru/20220426/rezerv-1785617410.html

В Ленинградской области объявили набор "Губернаторского кадрового резерва"

В Ленинградской области объявили набор "Губернаторского кадрового резерва" - РИА Новости, 26.04.2022

В Ленинградской области объявили набор "Губернаторского кадрового резерва"

третий набор "Губернаторского кадрового резерва", заявку на участие в конкурсе нужно успеть подать до 11 мая, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:46

2022-04-26T19:46

2022-04-26T20:51

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Администрация Ленинградской области объявила третий набор "Губернаторского кадрового резерва", заявку на участие в конкурсе нужно успеть подать до 11 мая, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."В администрации Ленинградской области ждём профессионалов, готовых расти и работать в #команда47", — сказал глава региона напомнив, что в 2021 году семь финалистов прошлого года уже стали руководителями в администрации и госучреждениях Ленобласти. В этом году конкурс проводится в третий раз.В пресс-службе областной администрации напомнили, что чтобы стать участником, нужно иметь высшее образование и в срок до 11 мая подать документы или в электронном через сервис "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"."Конкурс призван выявить перспективных руководителей – тех, кто готов участвовать в управлении регионом, обладает высоким уровнем знаний, развитыми лидерскими качествами, управленческими навыками и помочь им стать частью команды администрации области", — отметили в пресс-службе.Среди испытаний муниципального и регионального этапов конкурса, рассказали в обладминистрации, психологическое тестирование, деловые игры, индивидуальные собеседования, тестирование на знание нормативных правовых актов, русского языка, истории, географического и социально-экономического положения Ленинградской области и центр оценки персонала (ассессмент-центр)."На государственную службу в качестве руководителей пригласят победителей, а финалистов ждет резерв управленческих кадров и возможность трудоустроиться как в профильные комитеты, так и в государственные учреждения региона", — добавили в пресс-службе.В пресс-службе напомнили, что в 2021 году в конкурсе приняли участие 215 человек. По его итогам в кадровый резерв включено 19 победителей конкурса. 1 февраля семь победителей приступили к работе на руководящих должностях в администрации и государственных учреждениях Ленинградской области.

https://ria.ru/20220304/opershtab-1776556267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, ленинградская область, россия