https://ria.ru/20220426/reforma-1785458016.html

Совфед готовит предложения о реформе контрольно-надзорных органов

Совфед готовит предложения о реформе контрольно-надзорных органов - РИА Новости, 26.04.2022

Совфед готовит предложения о реформе контрольно-надзорных органов

Совет Федерации готовит предложения в адрес правительства о реформе контрольно-надзорных органов, ограничении их полномочий, сообщила председатель палаты... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:45

2022-04-26T10:45

2022-04-26T10:55

валентина матвиенко

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совет Федерации готовит предложения в адрес правительства о реформе контрольно-надзорных органов, ограничении их полномочий, сообщила председатель палаты Валентина Матвиенко.На пленарном заседании во вторник сенаторы подняли тему проверок бизнеса, в том числе внеплановых."Мы готовим предложения премьер-министру РФ. Назрела реформа контрольно-надзорных органов", - сказала в ответ Матвиенко.По ее мнению, их деятельность никто не контролирует. "Они на местах так чудят", - сказала спикер, отметив, что это относится не только к текущему моменту."Нужно ограничить строго их полномочия, ограничить число", - полагает она.Кроме того, нужно определить, когда и какие проверки должны проводиться, а не только тогда, когда решают надзорные органы, считает Матвиенко.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

валентина матвиенко, совет федерации рф, политика, общество, правительство рф, россия