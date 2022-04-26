https://ria.ru/20220426/reforma-1785458016.html
Совфед готовит предложения о реформе контрольно-надзорных органов
Совфед готовит предложения о реформе контрольно-надзорных органов - РИА Новости, 26.04.2022
Совфед готовит предложения о реформе контрольно-надзорных органов
Совет Федерации готовит предложения в адрес правительства о реформе контрольно-надзорных органов, ограничении их полномочий, сообщила председатель палаты... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:45
2022-04-26T10:45
2022-04-26T10:55
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
общество
правительство рф
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совет Федерации готовит предложения в адрес правительства о реформе контрольно-надзорных органов, ограничении их полномочий, сообщила председатель палаты Валентина Матвиенко.На пленарном заседании во вторник сенаторы подняли тему проверок бизнеса, в том числе внеплановых."Мы готовим предложения премьер-министру РФ. Назрела реформа контрольно-надзорных органов", - сказала в ответ Матвиенко.По ее мнению, их деятельность никто не контролирует. "Они на местах так чудят", - сказала спикер, отметив, что это относится не только к текущему моменту."Нужно ограничить строго их полномочия, ограничить число", - полагает она.Кроме того, нужно определить, когда и какие проверки должны проводиться, а не только тогда, когда решают надзорные органы, считает Матвиенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф, политика, общество, правительство рф, россия
10:45 26.04.2022 (обновлено: 10:55 26.04.2022)
Совфед готовит предложения о реформе контрольно-надзорных органов
Матвиенко: Совфед готовит предложения правительству о реформе контрольно-надзорных органов
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совет Федерации готовит предложения в адрес правительства о реформе контрольно-надзорных органов, ограничении их полномочий, сообщила председатель палаты Валентина Матвиенко.
На пленарном заседании во вторник сенаторы подняли тему проверок бизнеса, в том числе внеплановых.
"Мы готовим предложения премьер-министру РФ
. Назрела реформа контрольно-надзорных органов", - сказала в ответ Матвиенко
.
По ее мнению, их деятельность никто не контролирует. "Они на местах так чудят", - сказала спикер, отметив, что это относится не только к текущему моменту.
"Нужно ограничить строго их полномочия, ограничить число", - полагает она.
Кроме того, нужно определить, когда и какие проверки должны проводиться, а не только тогда, когда решают надзорные органы, считает Матвиенко.