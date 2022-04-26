https://ria.ru/20220426/rabota-1785425955.html
Эксперт разъяснила, как оплачивается работа в праздничные дни в мае
Эксперт разъяснила, как оплачивается работа в праздничные дни в мае - РИА Новости, 26.04.2022
Эксперт разъяснила, как оплачивается работа в праздничные дни в мае
Сотрудники, которых привлекут к работе в выходные и праздничные дни, имеют право на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов либо полноценный... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T03:23
2022-04-26T03:23
2022-04-26T10:58
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785440955_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d7c324cfa10d91b35efee15127c70345.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сотрудники, которых привлекут к работе в выходные и праздничные дни, имеют право на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов либо полноценный отгул, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.Она рассказала, что россияне, работающие по пятидневке, будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 мая по 10 мая. Те, у кого шестидневная рабочая неделя, отдохнут с 1 мая по 2 мая и с 8 мая по 10 мая. Работающие по сменному графику отдохнут в рабочие дни как все, но выходные дни у них устанавливаются в соответствии с графиком.Эксперт подчеркнула, что привлечь сотрудника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни можно с письменного согласия, если требуется выполнить заранее непредвиденную работу, от которой зависит нормальная работа организации или ее подразделений.Привлечение без согласия возможно в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи. Их перечень содержится в Трудовом кодексе, уточнила Нечаева. Она также добавила, что отдельные работы, которые требуют постоянного присутствия на рабочем месте, связаны с отдельными правилами.Особенности привлечения в выходные и нерабочие дни также могут быть установлены и коллективным договором. В ряде случаев при наличии профсоюза привлечение работников в нерабочие дни нужно будет согласовать и с ним. Запрещено привлекать к работе в выходные дни и праздничные беременных и лиц до 18 лет."Таким образом, если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо получить отгулы", — подытожила эксперт.
https://ria.ru/20220425/mayskie-1785232591.html
https://ria.ru/20220420/prazdniki-1784529573.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785440955_456:45:3073:2008_1920x0_80_0_0_27a928e0e714d7250d2472a1171507f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
03:23 26.04.2022 (обновлено: 10:58 26.04.2022)
Эксперт разъяснила, как оплачивается работа в праздничные дни в мае
Юрист Нечаева: за работу в праздники положена не менее чем двойная оплата либо отгул
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сотрудники, которых привлекут к работе в выходные и праздничные дни, имеют право на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов либо полноценный отгул, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
Она рассказала, что россияне, работающие по пятидневке, будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 мая по 10 мая. Те, у кого шестидневная рабочая неделя, отдохнут с 1 мая по 2 мая и с 8 мая по 10 мая. Работающие по сменному графику отдохнут в рабочие дни как все, но выходные дни у них устанавливаются в соответствии с графиком.
"Привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха (полный день отдыха, даже если человек работал пять часов)", — сказала Нечаева.
Эксперт подчеркнула, что привлечь сотрудника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни можно с письменного согласия, если требуется выполнить заранее непредвиденную работу, от которой зависит нормальная работа организации или ее подразделений.
Привлечение без согласия возможно в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи. Их перечень содержится в Трудовом кодексе, уточнила Нечаева. Она также добавила, что отдельные работы, которые требуют постоянного присутствия на рабочем месте, связаны с отдельными правилами.
Особенности привлечения в выходные и нерабочие дни также могут быть установлены и коллективным договором. В ряде случаев при наличии профсоюза привлечение работников в нерабочие дни нужно будет согласовать и с ним. Запрещено привлекать к работе в выходные дни и праздничные беременных и лиц до 18 лет.
"Таким образом, если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо получить отгулы", — подытожила эксперт.