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Путин сравнил украинских военных с боевиками ИГИЛ* - РИА Новости, 26.04.2022
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Путин сравнил украинских военных с боевиками ИГИЛ*
Путин сравнил украинских военных с боевиками ИГИЛ* - РИА Новости, 26.04.2022
Путин сравнил украинских военных с боевиками ИГИЛ*
Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил ВСУ с боевиками Исламского государства*. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:55
2022-04-26T22:37
киев
украина
россия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил ВСУ с боевиками Исламского государства*."Мы слышим от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить. Или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ* в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что нужно сделать, — это выпустить этих людей. Чего же проще", — заявил президент.Глава государства назвал использование мирных жителей в качестве живого щита преступлением.Он добавил, что российская сторона находится в контакте с теми, кто остался на территории завода. Комбинат полностью изолирован, боевые действия там не ведутся.О решении 21 февраляПутин подчеркнул, что Россия была вынуждена признать независимость ДНР и ЛНР, чтобы прекратить геноцид местного населения, устроенный Киевом. Это произошло после того, как Киев отказался исполнять Минские соглашения.При этом российский лидер обратил внимание, что обе республики стали независимыми по аналогии с решением Международного суда по Косово."Я лично читал все документы Международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение Международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение Международного суда. И это решение было поддержано всеми", — сказал российский лидер.В связи с этим у Донецкой и Луганской народных республик было такое же право, поскольку соответствующий прецедент уже был создан.О переговорах с КиевомМосква всегда была готова решать конфликт дипломатическим путем, на переговорах в Турции стороны достигли значительного прорыва, отметил президент. "На переговорах в Стамбуле, а я знаю, что вы там только что были, сегодня разговаривал с президентом Эрдоганом, нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва. Потому что требования безопасности — международной безопасности Украины — наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины. Вынесли за скобки Крым, Севастополь и вновь признанные Россией республики Донбасса, ну с определенными оговорками", — рассказал он.Однако затем Россия столкнулась с провокацией в Буче, к которой не имеет никакого отношения, подчеркнул Путин.После этого позиция украинских переговорщиков кардинально изменилась."Они отошли от своих прежних намерений и вынесли за скобки вопросы гарантий безопасности, вынести территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались", — рассказал Путин.По его словам, отсутствие решения по этим пунктам в рамках хотя бы проекта соглашения делает невозможным их урегулирование на уровне глав государств. Несмотря на это, он подчеркнул, что в Кремле рассчитывают прийти к решению на дипломатическом треке."Мы ведем переговоры. Не отказываемся от них", — отметил президент.Об "исключительных"Российский лидер подчеркнул, что Москва готова сотрудничать с любыми государствами."Мы живем в сложном мире, поэтому исходим из того, что есть то, что есть на самом деле. Готовы работать со всеми", — заявил Путин.Он назвал фундаментом для этого всеобщее равенство."Мы с удивлением смотрим на некоторые высказывания наших коллег по поводу того, что кто-то в мире является исключительным, претендует на исключительные права, потому что в Уставе ООН значится, что все участники международного общения равны между собой — вне зависимости от мощи, величины и своего географического положения. Я думаю, это сродни тому, что у нас написано и значится в Библии: там все люди равны. Наверняка то же самое мы найдем и в Коране, и в Торе. Все люди равны перед Господом", — напомнил он.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Запрещенная в России террористическая организация.
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Путин: Военнослужащие украинской армии обязаны выпустить гражданских с "Азовстали"
Россия слышит от украинских властей, что на "Азовстали" есть гражданские, но тогда украинские военные должны их выпустить, иначе они ведут себя как террористы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН.
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киев, украина, россия
19:55 26.04.2022 (обновлено: 22:37 26.04.2022)
 

Путин сравнил украинских военных с боевиками ИГИЛ*

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи
Президент России Владимир Путин и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил ВСУ с боевиками Исламского государства*.
"Мы слышим от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить. Или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ* в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что нужно сделать, — это выпустить этих людей. Чего же проще", — заявил президент.
Глава государства назвал использование мирных жителей в качестве живого щита преступлением.
Он добавил, что российская сторона находится в контакте с теми, кто остался на территории завода. Комбинат полностью изолирован, боевые действия там не ведутся.
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О решении 21 февраля

Путин подчеркнул, что Россия была вынуждена признать независимость ДНР и ЛНР, чтобы прекратить геноцид местного населения, устроенный Киевом. Это произошло после того, как Киев отказался исполнять Минские соглашения.
"Я повторяю еще раз: это вынужденная мера, чтобы прекратить страдания людей, которые проживают на этих территориях. К сожалению, наши коллеги на Западе предпочитали всего этого не замечать", — заявил он.
При этом российский лидер обратил внимание, что обе республики стали независимыми по аналогии с решением Международного суда по Косово.
"Я лично читал все документы Международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение Международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение Международного суда. И это решение было поддержано всеми", — сказал российский лидер.
В связи с этим у Донецкой и Луганской народных республик было такое же право, поскольку соответствующий прецедент уже был создан.
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О переговорах с Киевом

Москва всегда была готова решать конфликт дипломатическим путем, на переговорах в Турции стороны достигли значительного прорыва, отметил президент.
"На переговорах в Стамбуле, а я знаю, что вы там только что были, сегодня разговаривал с президентом Эрдоганом, нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва. Потому что требования безопасности — международной безопасности Украины — наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины. Вынесли за скобки Крым, Севастополь и вновь признанные Россией республики Донбасса, ну с определенными оговорками", — рассказал он.
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Однако затем Россия столкнулась с провокацией в Буче, к которой не имеет никакого отношения, подчеркнул Путин.

"Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами и что за люди работали над этим", — заявил президент.

После этого позиция украинских переговорщиков кардинально изменилась.
"Они отошли от своих прежних намерений и вынесли за скобки вопросы гарантий безопасности, вынести территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались", — рассказал Путин.
По его словам, отсутствие решения по этим пунктам в рамках хотя бы проекта соглашения делает невозможным их урегулирование на уровне глав государств. Несмотря на это, он подчеркнул, что в Кремле рассчитывают прийти к решению на дипломатическом треке.
"Мы ведем переговоры. Не отказываемся от них", — отметил президент.
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Об "исключительных"

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова сотрудничать с любыми государствами.
"Мы живем в сложном мире, поэтому исходим из того, что есть то, что есть на самом деле. Готовы работать со всеми", — заявил Путин.
Он назвал фундаментом для этого всеобщее равенство.
"Мы с удивлением смотрим на некоторые высказывания наших коллег по поводу того, что кто-то в мире является исключительным, претендует на исключительные права, потому что в Уставе ООН значится, что все участники международного общения равны между собой — вне зависимости от мощи, величины и своего географического положения. Я думаю, это сродни тому, что у нас написано и значится в Библии: там все люди равны. Наверняка то же самое мы найдем и в Коране, и в Торе. Все люди равны перед Господом", — напомнил он.
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
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