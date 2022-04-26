Лидер ПМР призвал Кишинев не поддаваться на провокации и сохранить мир
Глава ПМР Красносельский призвал Кишинев не поддаваться на провокации и сохранить мир
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после совершенных на территории республики террористических атак призвал власти Молдавии не поддаваться на провокации и сохранить мир, сообщила пресс-служба главы ПМР.
Как заявил ранее во вторник Красносельский, первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий показали, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
"Я хочу обратиться к руководству соседней Молдовы. Не поддавайтесь и вы на провокации, не позволяйте втянуть Молдову в агрессию против Приднестровья. Надо все-таки вспомнить о наших мирных форматах: и "1+1", и "5+2", и о работе соответствующих групп в развитие формата "5+2". Надо решать вопросы жизнедеятельности наших двух государств, не допустить при этом никакой агрессии, которая может стать прологом большой войны - ни в коем случае. Мы должны договориться, договориться о мире прежде всего, и сохранить этот мир", - приводит пресс-служба слова Красносельского.
В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. Источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.