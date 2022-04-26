https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785589178.html

Лидер ПМР призвал Кишинев не поддаваться на провокации и сохранить мир

Лидер ПМР призвал Кишинев не поддаваться на провокации и сохранить мир - РИА Новости, 26.04.2022

Лидер ПМР призвал Кишинев не поддаваться на провокации и сохранить мир

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после совершенных на территории республики террористических атак призвал власти... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:45

2022-04-26T17:45

2022-04-26T17:45

в мире

приднестровская молдавская республика

тирасполь

вадим красносельский

молдавия

кишинев

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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после совершенных на территории республики террористических атак призвал власти Молдавии не поддаваться на провокации и сохранить мир, сообщила пресс-служба главы ПМР.Как заявил ранее во вторник Красносельский, первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий показали, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину."Я хочу обратиться к руководству соседней Молдовы. Не поддавайтесь и вы на провокации, не позволяйте втянуть Молдову в агрессию против Приднестровья. Надо все-таки вспомнить о наших мирных форматах: и "1+1", и "5+2", и о работе соответствующих групп в развитие формата "5+2". Надо решать вопросы жизнедеятельности наших двух государств, не допустить при этом никакой агрессии, которая может стать прологом большой войны - ни в коем случае. Мы должны договориться, договориться о мире прежде всего, и сохранить этот мир", - приводит пресс-служба слова Красносельского.В понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании были выбиты окна на верхних этажах, в результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. Источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что два взрыва произошли в понедельник на территории авиапарка минобороны Приднестровья, примыкающей к аэродрому в Тирасполе, жертв и повреждений нет.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220426/dodon-1785587750.html

https://ria.ru/20220426/sandu-1785559566.html

приднестровская молдавская республика

тирасполь

молдавия

кишинев

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, вадим красносельский, молдавия, кишинев