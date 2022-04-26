https://ria.ru/20220426/posobie-1785499393.html

Помощь от России получили более 120 тысяч беженцев из Донбасса

Помощь от России получили более 120 тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 26.04.2022

Помощь от России получили более 120 тысяч беженцев из Донбасса

Более 120 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и Украины, прибывших на территорию России с начала эскалации военного конфликта, уже получили единовременную материальную... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:57

2022-04-26T12:57

2022-04-26T13:29

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

россия

донецкая народная республика

общество

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774067570_0:329:3054:2047_1920x0_80_0_0_c1866aaabf58e9b563d828ad267e1c40.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Более 120 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и Украины, прибывших на территорию России с начала эскалации военного конфликта, уже получили единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб."Осуществлены выплаты по 120,11 тысячи заявлениям на общую сумму один 1,201 миллиарда рублей, в том числе 3,01 тысячи человек за минувшие сутки", — заявил собеседник агентства.Он отметил, что это 53,8 процента от общего количества поданных заявлений, всего их уже принято 223,36 тысячи.Представитель экстренных служб напомнил, что на утро вторника государственную границу России с начала военного конфликта пересекли 986,8 тысячи беженцев, среди них – 179,9 тысячи детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/bezhentsy-1785308362.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

донбасс, россия, донецкая народная республика, общество, беженцы