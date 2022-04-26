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В Греции украинцы избили россиянку в день празднования Пасхи

В Греции украинцы избили россиянку в день празднования Пасхи - РИА Новости, 26.04.2022

В Греции украинцы избили россиянку в день празднования Пасхи

Гражданка России, историк и археолог Оксана Маряхина была жестоко избита группой украинцев на Пасху – ей разбили голову, лицо, били ногами, рассказала сама... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:09

2022-04-26T12:09

2022-04-26T12:12

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АФИНЫ, 26 апр – РИА Новости. Гражданка России, историк и археолог Оксана Маряхина была жестоко избита группой украинцев на Пасху – ей разбили голову, лицо, били ногами, рассказала сама Маряхина РИА Новости.По ее словам, группа украинцев напала на россиян в воскресенье, 24 апреля, когда праздновали Пасху."Мы с компанией были на пляже Агиос Космас в Афинах, было много компаний, все пекли мясо – там разрешено. Уже был вечер, наша компания разошлась, остались четверо человек. На некотором расстоянии была украинская компания, их было человек 30. В какой-то момент, когда мы уже собирали вещи, компания стала кричать долго и упорно "слава Украине", наши ребята – их осталось двое – крикнули "Слава России". В ответ посыпалась нецензурная брань, угрозы и люди пошли драться, с какими-то предметами в руках", - рассказала Маряхина.По ее словам, она пыталась разнять драку, и ее ударили в лицо или кастетом, или каким-то железным предметом."Я увидела несколько знакомых лиц с украинской стороны, пыталась вразумить и остановить. Никто меня не слышал. Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда упала, били ногами куда могли. Синяки у меня на руках, на ногах, на ребрах", - сказала она.Маряхина сообщила, что подбежали на помощь люди, вызвали полицию, которая очень долго ехала."Те, кто нас бил, спрятались и разбежались. Первое заявление в полицию я сделала, сейчас я пойду к судебному медэксперту снимать побои, вчера они не работали. У меня однозначно есть сотрясение. У меня разбита голова, разбито лицо. Потом я опять пойду в полицию и дополню информацию, которую сразу не дала, а затем делом займутся адвокаты", - сказала она.Женщина рассказала, немного знает человека, который бил ее."Это Виталий Повильчук, я уже знаю его телефон, адрес, его данные есть. И те, кто меня бил, знают меня. Эти люди хотели этой драки, они выжидали, когда нас останется меньше. У нас компания была большая, но к вечеру все разошлись. Мы ни о чем не сожалеем, мы победим. Уверена, они будут наказаны", - сказала россиянка.В Греции идет крайне односторонне освещение происходящего на Украине и Донбассе. В течение восьми лет греческие СМИ не сообщали о ситуации на Донбассе, а в последние недели нагнетается антироссийская истерия, российская точка зрения или замалчивается, или искажается. Запрещено вещание телеканала RT и информационного агентства Sputnik.Во время автопробега против русофобии 3 апреля в Афинах были совершены несколько нападений, в том числе травму руки получила семилетняя девочка, которая имеет двойное гражданство – России и Греции, избит грек – участник пробега, ему кастетом разбили голову.Полиция арестовала двоих иностранцев, им инкриминировали покушение на убийство, оскорбление символов другого государства, преступление с проявлениями расизма, нарушение закона об оружии. Однако суд по делу перенесли на полгода, до октября, нападавшие остаются на свободе. По мнению пострадавших, полиция хочет все дело "замять".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/napadenie-1781582293.html

https://ria.ru/20220408/gretsiya-1782537168.html

https://ria.ru/20220422/diplomaty-1784933350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, греция, украина, владимир путин