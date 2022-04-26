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IT-компании подали заявки на две тысячи человек на отсрочку от армии - РИА Новости, 26.04.2022
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IT-компании подали заявки на две тысячи человек на отсрочку от армии
IT-компании подали заявки на две тысячи человек на отсрочку от армии - РИА Новости, 26.04.2022
IT-компании подали заявки на две тысячи человек на отсрочку от армии
Российские IT-компании подали 900 заявок на две тысячи человек на отсрочку от армии для своих специалистов, сбор заявок продлится до 1 мая, заявил глава... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:35
2022-04-26T14:35
общество
россия
максут шадаев
it-компании
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
армия
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские IT-компании подали 900 заявок на две тысячи человек на отсрочку от армии для своих специалистов, сбор заявок продлится до 1 мая, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."На текущий момент у нас уже подано порядка 900 заявок на примерно две тысяч человек, подача заявок заканчивается 1 мая", - сказал Шадаев.Ранее Минцифры сообщало, что IТ-компании смогут подать заявку на оформление отсрочки от армии для сотрудников с 19 апреля на "Госуслугах".Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы.
https://ria.ru/20220426/lgoty-1785507039.html
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общество, россия, максут шадаев, it-компании, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), армия, безопасность
14:35 26.04.2022
 
IT-компании подали заявки на две тысячи человек на отсрочку от армии

Шадаев: российские IT-компании подали заявки на две тысячи человек на отсрочку от армии

© Pixabay / StartupStockPhotosБизнесмен во время работы за компьютером
Бизнесмен во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Pixabay / StartupStockPhotos
Бизнесмен во время работы за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские IT-компании подали 900 заявок на две тысячи человек на отсрочку от армии для своих специалистов, сбор заявок продлится до 1 мая, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"На текущий момент у нас уже подано порядка 900 заявок на примерно две тысяч человек, подача заявок заканчивается 1 мая", - сказал Шадаев.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 13:27
Поправки по налоговым льготам для новых IT-компаний могут принять к лету
Ранее Минцифры сообщало, что IТ-компании смогут подать заявку на оформление отсрочки от армии для сотрудников с 19 апреля на "Госуслугах".
Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 21:16
Чернышенко: правительство поддержит до 30 тысяч IT-стартапов к 2030 году
 
ОбществоРоссияМаксут ШадаевIT-компанииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)АрмияБезопасность
 
 
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