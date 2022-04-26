https://ria.ru/20220426/otsrochka-1785527746.html

IT-компании подали заявки на две тысячи человек на отсрочку от армии

IT-компании подали заявки на две тысячи человек на отсрочку от армии - РИА Новости, 26.04.2022

IT-компании подали заявки на две тысячи человек на отсрочку от армии

Российские IT-компании подали 900 заявок на две тысячи человек на отсрочку от армии для своих специалистов, сбор заявок продлится до 1 мая, заявил глава... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:35

2022-04-26T14:35

2022-04-26T14:35

общество

россия

максут шадаев

it-компании

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

армия

безопасность

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские IT-компании подали 900 заявок на две тысячи человек на отсрочку от армии для своих специалистов, сбор заявок продлится до 1 мая, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."На текущий момент у нас уже подано порядка 900 заявок на примерно две тысяч человек, подача заявок заканчивается 1 мая", - сказал Шадаев.Ранее Минцифры сообщало, что IТ-компании смогут подать заявку на оформление отсрочки от армии для сотрудников с 19 апреля на "Госуслугах".Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы.

https://ria.ru/20220426/lgoty-1785507039.html

https://ria.ru/20220425/chernyshenko-1785405363.html

россия

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Владимир Лаврентьев

общество, россия, максут шадаев, it-компании, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), армия, безопасность