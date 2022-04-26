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Вдова Зиновьева обратилась в СК после публичного оскорбления памяти мужа - РИА Новости, 26.04.2022
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Вдова Зиновьева обратилась в СК после публичного оскорбления памяти мужа
Вдова Зиновьева обратилась в СК после публичного оскорбления памяти мужа - РИА Новости, 26.04.2022
Вдова Зиновьева обратилась в СК после публичного оскорбления памяти мужа
Вдова русского философа, писателя, ветерана войны Александра Зиновьева Ольга Зиновьева обратилась в Следственный комитет по факту оскорбления памяти мужа в... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:47
2022-04-26T17:04
общество
александр зиновьев
ольга зиновьева
россия
мгу имени м. в. ломоносова
владимир путин
наука
российская академия наук
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вдова русского философа, писателя, ветерана войны Александра Зиновьева Ольга Зиновьева обратилась в Следственный комитет по факту оскорбления памяти мужа в книге новосибирского философа-методолога Сергея Смирнова, в которой он "в грубой, хамской форме" нанес оскорбление ее покойному супругу.Соответствующее заявление президента Биографического института Александра Зиновьева, сопредседателя Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", руководителя Международного научно-образовательного центра имени А. А. Зиновьева при философском факультете МГУ, вдовы писателя Ольги Зиновьевой опубликовали во вторник."В преддверии 100-летия со дня рождения Александра Александровича Зиновьева на деньги РФФИ философ-методолог С. А. Смирнов издал грязный, разнузданный, клеветнический пасквиль с оскорблением памяти ветерана Великой Отечественной войны. &lt;...&gt; В этих двух книгах обозначена роль еще одного философа-методолога — провокатора Ю. М. Резника — первого заместителя президента Российского философского общества. Оборотни в академических мантиях должны быть осуждены профессиональным сообществом, их преступные деяния должны получить соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов", — говорится в заявлении Зиновьевой.Она также потребовала изъять печатный тираж, а выделенные на этот проект деньги вернуть государству.По ее словам, в книге Смирнова утверждается, что ветеран Великой Отечественной войны Александр Зиновьев якобы убивал фашистов из удовольствия, был садистом, придумал всю свою биографию, "мало воевал", а также прочая клевета. Как уточнила Зиновьева, рецензентами книги Смирнова выступили сотрудники ИФ РАН — доктор философских наук В. М. Розин, член-корреспондент РАН Ю. В. Синеокая — и ученый совет ИФПР СО РАН."В этом году впервые в России юбилей русского мыслителя отмечается на государственном уровне. К сожалению, нашлись негодяи, нечистоплотные дельцы от науки, которые ничего общего не имеют ни с наукой, ни с научной этикой, ни просто с этикой", — подчеркнула она.По словам Зиновьевой, книга "грубейшим публичным образом" оскорбляет память фронтовика, защитника Отечества и унижает честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, гвардии-капитана штурмовой авиации, летчика, танкиста, кавалериста, который служил в Красной армии почти шесть лет.В октябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения советского и российского философа Александра Зиновьева. Президент поручил правительству обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий к юбилею ученого. Также Путин постановил учредить начиная с 2022 года десять персональных стипендий имени Зиновьева для студентов философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и определить порядок назначения этих стипендий.
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общество, александр зиновьев, ольга зиновьева, россия, мгу имени м. в. ломоносова, владимир путин, наука, российская академия наук
15:47 26.04.2022 (обновлено: 17:04 26.04.2022)
 
Вдова Зиновьева обратилась в СК после публичного оскорбления памяти мужа

Вдова философа Зиновьева обратилась в СК после публичного оскорбления памяти мужа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вдова русского философа, писателя, ветерана войны Александра Зиновьева Ольга Зиновьева обратилась в Следственный комитет по факту оскорбления памяти мужа в книге новосибирского философа-методолога Сергея Смирнова, в которой он "в грубой, хамской форме" нанес оскорбление ее покойному супругу.
Соответствующее заявление президента Биографического института Александра Зиновьева, сопредседателя Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", руководителя Международного научно-образовательного центра имени А. А. Зиновьева при философском факультете МГУ, вдовы писателя Ольги Зиновьевой опубликовали во вторник.
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"В преддверии 100-летия со дня рождения Александра Александровича Зиновьева на деньги РФФИ философ-методолог С. А. Смирнов издал грязный, разнузданный, клеветнический пасквиль с оскорблением памяти ветерана Великой Отечественной войны. <...> В этих двух книгах обозначена роль еще одного философа-методолога — провокатора Ю. М. Резника — первого заместителя президента Российского философского общества. Оборотни в академических мантиях должны быть осуждены профессиональным сообществом, их преступные деяния должны получить соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов", — говорится в заявлении Зиновьевой.
Она также потребовала изъять печатный тираж, а выделенные на этот проект деньги вернуть государству.
По ее словам, в книге Смирнова утверждается, что ветеран Великой Отечественной войны Александр Зиновьев якобы убивал фашистов из удовольствия, был садистом, придумал всю свою биографию, "мало воевал", а также прочая клевета.
Как уточнила Зиновьева, рецензентами книги Смирнова выступили сотрудники ИФ РАН — доктор философских наук В. М. Розин, член-корреспондент РАН Ю. В. Синеокая — и ученый совет ИФПР СО РАН.
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"В этом году впервые в России юбилей русского мыслителя отмечается на государственном уровне. К сожалению, нашлись негодяи, нечистоплотные дельцы от науки, которые ничего общего не имеют ни с наукой, ни с научной этикой, ни просто с этикой", — подчеркнула она.
По словам Зиновьевой, книга "грубейшим публичным образом" оскорбляет память фронтовика, защитника Отечества и унижает честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, гвардии-капитана штурмовой авиации, летчика, танкиста, кавалериста, который служил в Красной армии почти шесть лет.
В октябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения советского и российского философа Александра Зиновьева. Президент поручил правительству обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий к юбилею ученого. Также Путин постановил учредить начиная с 2022 года десять персональных стипендий имени Зиновьева для студентов философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и определить порядок назначения этих стипендий.
 
ОбществоАлександр ЗиновьевОльга ЗиновьеваРоссияМГУ имени М. В. ЛомоносоваВладимир ПутинНаукаРоссийская академия наук
 
 
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