https://ria.ru/20220426/oskorblenie-1785551927.html

Вдова Зиновьева обратилась в СК после публичного оскорбления памяти мужа

Вдова Зиновьева обратилась в СК после публичного оскорбления памяти мужа - РИА Новости, 26.04.2022

Вдова Зиновьева обратилась в СК после публичного оскорбления памяти мужа

Вдова русского философа, писателя, ветерана войны Александра Зиновьева Ольга Зиновьева обратилась в Следственный комитет по факту оскорбления памяти мужа в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:47

2022-04-26T15:47

2022-04-26T17:04

общество

александр зиновьев

ольга зиновьева

россия

мгу имени м. в. ломоносова

владимир путин

наука

российская академия наук

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вдова русского философа, писателя, ветерана войны Александра Зиновьева Ольга Зиновьева обратилась в Следственный комитет по факту оскорбления памяти мужа в книге новосибирского философа-методолога Сергея Смирнова, в которой он "в грубой, хамской форме" нанес оскорбление ее покойному супругу.Соответствующее заявление президента Биографического института Александра Зиновьева, сопредседателя Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", руководителя Международного научно-образовательного центра имени А. А. Зиновьева при философском факультете МГУ, вдовы писателя Ольги Зиновьевой опубликовали во вторник."В преддверии 100-летия со дня рождения Александра Александровича Зиновьева на деньги РФФИ философ-методолог С. А. Смирнов издал грязный, разнузданный, клеветнический пасквиль с оскорблением памяти ветерана Великой Отечественной войны. <...> В этих двух книгах обозначена роль еще одного философа-методолога — провокатора Ю. М. Резника — первого заместителя президента Российского философского общества. Оборотни в академических мантиях должны быть осуждены профессиональным сообществом, их преступные деяния должны получить соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов", — говорится в заявлении Зиновьевой.Она также потребовала изъять печатный тираж, а выделенные на этот проект деньги вернуть государству.По ее словам, в книге Смирнова утверждается, что ветеран Великой Отечественной войны Александр Зиновьев якобы убивал фашистов из удовольствия, был садистом, придумал всю свою биографию, "мало воевал", а также прочая клевета. Как уточнила Зиновьева, рецензентами книги Смирнова выступили сотрудники ИФ РАН — доктор философских наук В. М. Розин, член-корреспондент РАН Ю. В. Синеокая — и ученый совет ИФПР СО РАН."В этом году впервые в России юбилей русского мыслителя отмечается на государственном уровне. К сожалению, нашлись негодяи, нечистоплотные дельцы от науки, которые ничего общего не имеют ни с наукой, ни с научной этикой, ни просто с этикой", — подчеркнула она.По словам Зиновьевой, книга "грубейшим публичным образом" оскорбляет память фронтовика, защитника Отечества и унижает честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, гвардии-капитана штурмовой авиации, летчика, танкиста, кавалериста, который служил в Красной армии почти шесть лет.В октябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения советского и российского философа Александра Зиновьева. Президент поручил правительству обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий к юбилею ученого. Также Путин постановил учредить начиная с 2022 года десять персональных стипендий имени Зиновьева для студентов философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и определить порядок назначения этих стипендий.

https://ria.ru/20220403/rossiya-1781566431.html

https://ria.ru/20220422/komitet-1784923942.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, александр зиновьев, ольга зиновьева, россия, мгу имени м. в. ломоносова, владимир путин, наука, российская академия наук