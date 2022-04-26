https://ria.ru/20220426/obstrely-1785467588.html

СК завел два дела из-за обстрелов населенных пунктов в ЛНР и ДНР

СК завел два дела из-за обстрелов населенных пунктов в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 26.04.2022

СК завел два дела из-за обстрелов населенных пунктов в ЛНР и ДНР

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела из-за обстрелов населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщается в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:13

2022-04-26T11:13

2022-04-26T11:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

лугансквода

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела из-за обстрелов населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", в связи с обстрелами украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.По данным следствия, с 24 по 25 апреля украинские военнослужащие и другие военизированные формирования умышленно произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Мариуполь и населенном пункте Старомлиновка ДНР, а также в городах Первомайск, Стаханов, Рубежное и Попасная ЛНР.Отмечается, что в Донецке при артобстреле был ранен мирный житель. Также с ранениями за медпомощью обратился мужчина из Мариуполя и четыре мирных жителя в Старомлиновке. В Горловке и Макеевке повреждены жилые дома, а в Ясиноватой - машиностроительный завод, трансформатор и здание церкви. Кроме того, в лечебных учреждениях ДНР скончались три мирные жительницы, получившие ранения в период с 13 по 28 марта в Мариуполе.Добавляется, что в Первомайске вследствие артобстрелов частично разрушены два жилых дома. В Стаханове на территории предприятия "Лугансквода" повреждены резервуар, распределительное устройство, здание и кабель электропитания. В Рубежном ранения получила 86-летняя женщина. В Попасной также ранена мирная жительница 1948 года рождения.

донецкая народная республика

луганская народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, лугансквода, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф)