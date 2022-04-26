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Один человек погиб при обстреле дороги между Макеевкой и Ясиноватой

Один человек погиб при обстреле дороги между Макеевкой и Ясиноватой - РИА Новости, 26.04.2022

Один человек погиб при обстреле дороги между Макеевкой и Ясиноватой

Один человек погиб, еще один получил ранение в результате обстрела автомобильной дороги между Макеевкой и Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:04

2022-04-26T17:04

2022-04-26T17:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

ясиноватая

макеевка

донецкая народная республика

владимир путин

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранение в результате обстрела автомобильной дороги между Макеевкой и Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Штаб территориальной обороны ДНР ранее во вторник сообщал, что украинские войска обстреляли автомобильную дорогу между Макеевкой и Ясиноватой. В штабе призвали местных жителей не выходить из дома без лишней надобности."В результате обстрела (автодороги между Макеевкой и Ясиноватой – ред.) ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) один человек погиб и еще один получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

ясиноватая

макеевка

донецкая народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, ясиноватая, макеевка, донецкая народная республика, владимир путин