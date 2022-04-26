https://ria.ru/20220426/niderlandy-1785536363.html

Нидерланды прекращают выдачу виз россиянам

Нидерланды прекращают выдачу виз россиянам - РИА Новости, 26.04.2022

Нидерланды прекращают выдачу виз россиянам

МИД Нидерландов принял решение приостановить выдачу виз россиянам на кратковременное пребывание с 27 апреля, сообщили в посольстве страны в РФ. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:58

2022-04-26T15:58

2022-04-26T15:58

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ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости. МИД Нидерландов принял решение приостановить выдачу виз россиянам на кратковременное пребывание с 27 апреля, сообщили в посольстве страны в РФ."Вследствие решения правительства РФ объявить сотрудников консульского отдела посольства Нидерландов персонами нон грата, МИД Королевства был вынужден приостановить с 27 апреля 2022 года выдачу гражданам Российской Федерации виз на кратковременное пребывание", — уточнили в посольстве.Отмечается, что исключения будут сделаны для запросов по гуманитарным причинам, при наличии временного вида на жительство (MVV) или уважительных причин, предусмотренных двухсторонним соглашением.МИД РФ 19 апреля объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге, они должны покинуть страну в срок до 14 дней. Эта мера стала ответной после аналогичного решения Гааги 29 марта о высылке из Нидерландов 17 российских дипломатов.Для въезда в Нидерланды необходима шенгенская виза, сертификат о прохождении полного курса вакцинации одним из одобренных ВОЗ или ЕМА препаратов (российских в списке нет) или справка переболевшего Европейского образца (EU DCC), а также страховка с покрытием лечения от COVID-19 и заполненная декларация здоровья. Из России прямых рейсов нет: добраться можно только лайнерами иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билетов начинается от 30 тысяч рублей с человека в одну сторону.

https://ria.ru/20220426/irlandiya-1785462793.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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