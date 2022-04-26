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Нидерланды прекращают выдачу виз россиянам - РИА Новости, 26.04.2022
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Туризм
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Нидерланды прекращают выдачу виз россиянам
Нидерланды прекращают выдачу виз россиянам - РИА Новости, 26.04.2022
Нидерланды прекращают выдачу виз россиянам
МИД Нидерландов принял решение приостановить выдачу виз россиянам на кратковременное пребывание с 27 апреля, сообщили в посольстве страны в РФ. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:58
2022-04-26T15:58
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ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости. МИД Нидерландов принял решение приостановить выдачу виз россиянам на кратковременное пребывание с 27 апреля, сообщили в посольстве страны в РФ."Вследствие решения правительства РФ объявить сотрудников консульского отдела посольства Нидерландов персонами нон грата, МИД Королевства был вынужден приостановить с 27 апреля 2022 года выдачу гражданам Российской Федерации виз на кратковременное пребывание", — уточнили в посольстве.Отмечается, что исключения будут сделаны для запросов по гуманитарным причинам, при наличии временного вида на жительство (MVV) или уважительных причин, предусмотренных двухсторонним соглашением.МИД РФ 19 апреля объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге, они должны покинуть страну в срок до 14 дней. Эта мера стала ответной после аналогичного решения Гааги 29 марта о высылке из Нидерландов 17 российских дипломатов.Для въезда в Нидерланды необходима шенгенская виза, сертификат о прохождении полного курса вакцинации одним из одобренных ВОЗ или ЕМА препаратов (российских в списке нет) или справка переболевшего Европейского образца (EU DCC), а также страховка с покрытием лечения от COVID-19 и заполненная декларация здоровья. Из России прямых рейсов нет: добраться можно только лайнерами иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билетов начинается от 30 тысяч рублей с человека в одну сторону.
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нидерланды, россия, москва, санкт-петербург, виза, новости - туризм, туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, евросоюз
15:58 26.04.2022
 
Нидерланды прекращают выдачу виз россиянам

Нидерланды приостанавливают выдачу краткосрочных виз россиянам с 27 апреля

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости. МИД Нидерландов принял решение приостановить выдачу виз россиянам на кратковременное пребывание с 27 апреля, сообщили в посольстве страны в РФ.
"Вследствие решения правительства РФ объявить сотрудников консульского отдела посольства Нидерландов персонами нон грата, МИД Королевства был вынужден приостановить с 27 апреля 2022 года выдачу гражданам Российской Федерации виз на кратковременное пребывание", — уточнили в посольстве.
Отмечается, что исключения будут сделаны для запросов по гуманитарным причинам, при наличии временного вида на жительство (MVV) или уважительных причин, предусмотренных двухсторонним соглашением.
МИД РФ 19 апреля объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге, они должны покинуть страну в срок до 14 дней. Эта мера стала ответной после аналогичного решения Гааги 29 марта о высылке из Нидерландов 17 российских дипломатов.
Для въезда в Нидерланды необходима шенгенская виза, сертификат о прохождении полного курса вакцинации одним из одобренных ВОЗ или ЕМА препаратов (российских в списке нет) или справка переболевшего Европейского образца (EU DCC), а также страховка с покрытием лечения от COVID-19 и заполненная декларация здоровья.
Из России прямых рейсов нет: добраться можно только лайнерами иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билетов начинается от 30 тысяч рублей с человека в одну сторону.
Дингл - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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