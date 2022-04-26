https://ria.ru/20220426/nato-1785555405.html

Президент Хорватии выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 26.04.2022

Президент Хорватии выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО

Хорватский президент Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения вопросов на Балканах, в первую очередь – изменения... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:57

2022-04-26T15:57

2022-04-26T16:33

в мире

хорватия

нато

признание днр и лнр в россии

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БЕЛГРАД, 26 апр – РИА Новости. Хорватский президент Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения вопросов на Балканах, в первую очередь – изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины (БиГ) в интересах боснийских хорватов.На брифинге во вторник, отвечая на вопросы журналистов о возможности присоединения Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу, Миланович указал, что не принимает решения об этом, но считает "опасным шарлатанством"."Что касается меня, пусть вступают в НАТО, пусть тыкают разъяренного медведя ручкой в глаз. Но пока не решится вопрос избирательного законодательства в БиГ, пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево и (лидера правящей Партии демократического действия, SDA) Бакира Изетбеговича в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, Сабор (парламент Хорватии) не смеет ратифицировать ничье вступление в НАТО", - подчеркнул Миланович, его цитирует телеканал N1.Он перечислил и другие неразрешенные вопросы региона Балкан – неприсоединение Румынии и Болгарии к шенгенской зоне, откладывание переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии, непризнание самопровозглашенного Косово. В своей характерной манере хорватский президент отметил, что не требует, чтобы Финляндия и Швеция "переименовались в IKEA, но призвали американцев решить" озвученную проблему.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785536159.html

хорватия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, хорватия, нато, признание днр и лнр в россии