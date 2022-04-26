https://ria.ru/20220426/medpomosch-1785439878.html

В ДНР за сутки девять человек получили медицинскую помощь

В ДНР за сутки девять человек получили медицинскую помощь - РИА Новости, 26.04.2022

В ДНР за сутки девять человек получили медицинскую помощь

Девять человек за сутки получили медицинскую помощь в Донецкой народной республике, из них пять мирных жителей - на освобожденной территории ДНР, сообщает штаб... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:33

2022-04-26T09:33

2022-04-26T09:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Девять человек за сутки получили медицинскую помощь в Донецкой народной республике, из них пять мирных жителей - на освобожденной территории ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики со ссылкой на местное отделение минздрава."За минувшие сутки, с 09:00 25 апреля до 09:00 26 апреля, на территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 5 мирных жителей, раненных в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 9 раненым мирным жителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины