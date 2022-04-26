https://ria.ru/20220426/makeevka-1785508648.html

Женщина погибла при обстреле Макеевки украинскими войсками

Женщина погибла при обстреле Макеевки украинскими войсками - РИА Новости, 26.04.2022

Женщина погибла при обстреле Макеевки украинскими войсками

Мирная жительница погибла в результате обстрела Макеевки в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:32

2022-04-26T13:32

2022-04-26T13:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

макеевка

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Макеевки в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."По уточненным данным, под удар попал Кировский район Макеевки, поселок Горки. Погибла местная жительница", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска дважды обстреляли Макеевку, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, макеевка, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины