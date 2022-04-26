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Источник сообщил, когда состоится съезд ЛДПР по выбору нового лидера партии - РИА Новости, 26.04.2022
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Источник сообщил, когда состоится съезд ЛДПР по выбору нового лидера партии
Источник сообщил, когда состоится съезд ЛДПР по выбору нового лидера партии - РИА Новости, 26.04.2022
Источник сообщил, когда состоится съезд ЛДПР по выбору нового лидера партии
Съезд ЛДПР, на котором выберут высшее руководство партии вместо скончавшегося 6 апреля Владимира Жириновского, пройдет летом, ориентировочно между концом июня и РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:53
2022-04-26T16:55
политика
лдпр
умер владимир жириновский
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Съезд ЛДПР, на котором выберут высшее руководство партии вместо скончавшегося 6 апреля Владимира Жириновского, пройдет летом, ориентировочно между концом июня и началом июля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Съезд ЛДПР пройдет летом, ориентировочно в конце июня – начале июля", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что для подготовки съезда нужно решение, которое озвучат после того, как пройдет 40-дневный срок после кончины лидера и основателя партии Владимира Жириновского. Уже после того, как оно будет озвучено, начнется подготовка, которая требует времени.
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политика, лдпр, умер владимир жириновский
16:53 26.04.2022 (обновлено: 16:55 26.04.2022)
 
Источник сообщил, когда состоится съезд ЛДПР по выбору нового лидера партии

Источник: нового лидера ЛДПР вместо Жириновского выберут ориентировочно в середине лета

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии ЛДПР
Агитационный плакат партии ЛДПР - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Агитационный плакат партии ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Съезд ЛДПР, на котором выберут высшее руководство партии вместо скончавшегося 6 апреля Владимира Жириновского, пройдет летом, ориентировочно между концом июня и началом июля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Съезд ЛДПР пройдет летом, ориентировочно в конце июня – начале июля", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что для подготовки съезда нужно решение, которое озвучат после того, как пройдет 40-дневный срок после кончины лидера и основателя партии Владимира Жириновского. Уже после того, как оно будет озвучено, начнется подготовка, которая требует времени.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 18:45
В ЛДПР оценили возможность прихода в партию Рогозина
 
ПолитикаЛДПРУмер Владимир Жириновский
 
 
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