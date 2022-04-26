https://ria.ru/20220426/ldpr-1785572554.html
Источник сообщил, когда состоится съезд ЛДПР по выбору нового лидера партии
Источник сообщил, когда состоится съезд ЛДПР по выбору нового лидера партии - РИА Новости, 26.04.2022
Источник сообщил, когда состоится съезд ЛДПР по выбору нового лидера партии
Съезд ЛДПР, на котором выберут высшее руководство партии вместо скончавшегося 6 апреля Владимира Жириновского, пройдет летом, ориентировочно между концом июня и РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:53
2022-04-26T16:53
2022-04-26T16:55
политика
лдпр
умер владимир жириновский
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Съезд ЛДПР, на котором выберут высшее руководство партии вместо скончавшегося 6 апреля Владимира Жириновского, пройдет летом, ориентировочно между концом июня и началом июля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Съезд ЛДПР пройдет летом, ориентировочно в конце июня – начале июля", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что для подготовки съезда нужно решение, которое озвучат после того, как пройдет 40-дневный срок после кончины лидера и основателя партии Владимира Жириновского. Уже после того, как оно будет озвучено, начнется подготовка, которая требует времени.
https://ria.ru/20220415/rogozin-1783799261.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, лдпр, умер владимир жириновский
16:53 26.04.2022 (обновлено: 16:55 26.04.2022)
Источник сообщил, когда состоится съезд ЛДПР по выбору нового лидера партии
Источник: нового лидера ЛДПР вместо Жириновского выберут ориентировочно в середине лета