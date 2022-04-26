https://ria.ru/20220426/ldpr-1785572554.html

Источник сообщил, когда состоится съезд ЛДПР по выбору нового лидера партии

Источник сообщил, когда состоится съезд ЛДПР по выбору нового лидера партии - РИА Новости, 26.04.2022

Источник сообщил, когда состоится съезд ЛДПР по выбору нового лидера партии

Съезд ЛДПР, на котором выберут высшее руководство партии вместо скончавшегося 6 апреля Владимира Жириновского, пройдет летом, ориентировочно между концом июня и РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:53

2022-04-26T16:53

2022-04-26T16:55

политика

лдпр

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Съезд ЛДПР, на котором выберут высшее руководство партии вместо скончавшегося 6 апреля Владимира Жириновского, пройдет летом, ориентировочно между концом июня и началом июля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Съезд ЛДПР пройдет летом, ориентировочно в конце июня – начале июля", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что для подготовки съезда нужно решение, которое озвучат после того, как пройдет 40-дневный срок после кончины лидера и основателя партии Владимира Жириновского. Уже после того, как оно будет озвучено, начнется подготовка, которая требует времени.

https://ria.ru/20220415/rogozin-1783799261.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, лдпр, умер владимир жириновский