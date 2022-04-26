https://ria.ru/20220426/kitay-1785622738.html

США не видят значительной поддержки России со стороны Китая, заявил Блинкен

США не видят значительной поддержки России со стороны Китая, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.04.2022

США не видят значительной поддержки России со стороны Китая, заявил Блинкен

США не видят "значительной" поддержки российской военной операции со стороны Китая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T20:07

2022-04-26T20:07

2022-04-26T20:35

сша

в мире

китай

россия

джо байден

си цзиньпин

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США не видят "значительной" поддержки российской военной операции со стороны Китая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Блинкен напомнил, что президент США Джо Байден в ходе беседы с китайским лидером Си Цзиньпином предупреждал его, что военные поставки России или помощь в обходе санкций "не в интересах" КНР."Мы за этим очень внимательно следим", - сказал госсекретарь.

https://ria.ru/20220426/medved-1785518011.html

сша

китай

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

сша, в мире, китай, россия, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен