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США не видят значительной поддержки России со стороны Китая, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.04.2022
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США не видят значительной поддержки России со стороны Китая, заявил Блинкен
США не видят значительной поддержки России со стороны Китая, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.04.2022
США не видят значительной поддержки России со стороны Китая, заявил Блинкен
США не видят "значительной" поддержки российской военной операции со стороны Китая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T20:07
2022-04-26T20:35
сша
в мире
китай
россия
джо байден
си цзиньпин
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США не видят "значительной" поддержки российской военной операции со стороны Китая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Блинкен напомнил, что президент США Джо Байден в ходе беседы с китайским лидером Си Цзиньпином предупреждал его, что военные поставки России или помощь в обходе санкций "не в интересах" КНР."Мы за этим очень внимательно следим", - сказал госсекретарь.
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сша, в мире, китай, россия, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен
20:07 26.04.2022 (обновлено: 20:35 26.04.2022)
 
США не видят значительной поддержки России со стороны Китая, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: Штаты не видят значительной поддержки России со стороны Китая

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США не видят "значительной" поддержки российской военной операции со стороны Китая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Пока мы не видим значительной поддержки Китаем военных действий России", - сказал он на слушаниях в конгрессе.
Блинкен напомнил, что президент США Джо Байден в ходе беседы с китайским лидером Си Цзиньпином предупреждал его, что военные поставки России или помощь в обходе санкций "не в интересах" КНР.
"Мы за этим очень внимательно следим", - сказал госсекретарь.
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В Китае рассказали, почему "русский белый медведь" не боится США
 
СШАВ миреКитайРоссияДжо БайденСи ЦзиньпинЭнтони Блинкен
 
 
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