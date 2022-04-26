https://ria.ru/20220426/kitay-1785622738.html
США не видят значительной поддержки России со стороны Китая, заявил Блинкен
США не видят значительной поддержки России со стороны Китая, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.04.2022
США не видят значительной поддержки России со стороны Китая, заявил Блинкен
США не видят "значительной" поддержки российской военной операции со стороны Китая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T20:07
2022-04-26T20:07
2022-04-26T20:35
сша
в мире
китай
россия
джо байден
си цзиньпин
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США не видят "значительной" поддержки российской военной операции со стороны Китая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Блинкен напомнил, что президент США Джо Байден в ходе беседы с китайским лидером Си Цзиньпином предупреждал его, что военные поставки России или помощь в обходе санкций "не в интересах" КНР."Мы за этим очень внимательно следим", - сказал госсекретарь.
https://ria.ru/20220426/medved-1785518011.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, китай, россия, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен
20:07 26.04.2022 (обновлено: 20:35 26.04.2022)
США не видят значительной поддержки России со стороны Китая, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: Штаты не видят значительной поддержки России со стороны Китая