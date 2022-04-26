https://ria.ru/20220426/kitay-1785572898.html

Си Цзиньпин поручил вступить в экономическую гонку с США, сообщили СМИ

Си Цзиньпин поручил вступить в экономическую гонку с США, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.04.2022

Си Цзиньпин поручил вступить в экономическую гонку с США, сообщили СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил чиновникам обеспечить экономический рост страны, опережающий темпы развития экономики США, пишет газета Wall Street Journal РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:54

2022-04-26T16:54

2022-04-26T16:54

в мире

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китай

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил чиновникам обеспечить экономический рост страны, опережающий темпы развития экономики США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.По данным газеты, вопрос соревнования возникал в последние несколько недель на встречах Си Цзиньпина с высокопоставленными чиновниками экономического и финансового блока."Китайский лидер заявлял, что обеспечение стабильности и роста экономики исключительно важны и необходимы, чтобы показать преимущество однопартийной системы Китая перед западной либеральной демократией и США, приходящими в упадок как в политическом, так и в экономическом плане", - говорится в материале.Как сообщает издание, в ответ на призыв в соответствующих структурах КНР обсуждают планы по ускорению реализации крупных строительных проектов, а также по выпуску купонов для физических лиц, призванных стимулировать потребительские расходы.В последнем квартале 2021 года экономика США опередила экономику Китая, увеличившись на 5,5% в годовом исчислении по сравнению с 4,0% в Китае. Президент Байден тогда отметил, что американская экономика росла быстрее китайской впервые за 20 лет. Как утверждается в материале, это вызвало недовольство ряда руководителей в Пекине.Международный валютный фонд (МВФ) неделю назад в своем докладе понизил прогноз роста экономики Китая на 2022 год на 0,4 процентного пункта, до 4,4%, на 2023 год - на 0,1 процентного пункта, до 5,1%.Согласно прогнозу МВФ, стратегия нулевой заболеваемости коронавирусом, проводимая в КНР, влечет за собой усиление ограничительных мер, негативно отражающихся на уровне личного потребления в Китае и в целом на темпы роста экономики страны. Это, в свою очередь, имеет широкие последствия для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20220426/kitay-1785476898.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, экономика, китай, си цзиньпин, пекин, сша, мвф