https://ria.ru/20220426/kiselev-1785463238.html

Матвиенко поздравила Дмитрия Киселева с днем рождения

Матвиенко поздравила Дмитрия Киселева с днем рождения - РИА Новости, 26.04.2022

Матвиенко поздравила Дмитрия Киселева с днем рождения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с днём рождения и отметила, что он достойно несет... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:01

2022-04-26T11:01

2022-04-26T11:01

общество

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с днём рождения и отметила, что он достойно несет большой груз ответственности, который лежит на нём как на человеке, имеющем огромное влияние на общество."Вы, бесспорно, блестящий профессионал. Яркий, одарённый и очень известный человек, заслуженно имеющий огромное влияние на общество, на его взгляды, умонастроения. Это большой груз ответственности. Но хочу сказать, что вы несете его очень достойно и ответственно", - говорится в телеграмме Матвиенко.Она отметила, что Киселев уже долгие годы не просто информирует о событиях в стране и мире, но и дает людям нужный анализ происходящего с неизменно глубоким авторским переосмыслением."Я бы даже сказала, что вы один из тех, кто помогает россиянам формировать ясное миропонимание, сохранять точку опоры в очень и очень непростое время. Хочу искренне поблагодарить вас за это", - подчеркнула спикер.Матвиенко добавила, что на Киселеве лежит и огромная редакционно-административная нагрузка в медиагруппе "Россия сегодня"."Это тоже важная государственная задача. Знаю, что с ней вы также успешно справляетесь. Но понимаю, что постоянная работа в таком ритме требует высочайшей творческой и душевной мобилизации. Поэтому хочу пожелать вам много энергии и, конечно, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья", - сказала спикер Совфеда.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20220218/kiselev-1773560070.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, валентина матвиенко, совет федерации рф