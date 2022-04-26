https://ria.ru/20220426/kiselev-1785463238.html
Матвиенко поздравила Дмитрия Киселева с днем рождения
Матвиенко поздравила Дмитрия Киселева с днем рождения - РИА Новости, 26.04.2022
Матвиенко поздравила Дмитрия Киселева с днем рождения
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с днём рождения и отметила, что он достойно несет... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:01
2022-04-26T11:01
2022-04-26T11:01
общество
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с днём рождения и отметила, что он достойно несет большой груз ответственности, который лежит на нём как на человеке, имеющем огромное влияние на общество."Вы, бесспорно, блестящий профессионал. Яркий, одарённый и очень известный человек, заслуженно имеющий огромное влияние на общество, на его взгляды, умонастроения. Это большой груз ответственности. Но хочу сказать, что вы несете его очень достойно и ответственно", - говорится в телеграмме Матвиенко.Она отметила, что Киселев уже долгие годы не просто информирует о событиях в стране и мире, но и дает людям нужный анализ происходящего с неизменно глубоким авторским переосмыслением."Я бы даже сказала, что вы один из тех, кто помогает россиянам формировать ясное миропонимание, сохранять точку опоры в очень и очень непростое время. Хочу искренне поблагодарить вас за это", - подчеркнула спикер.Матвиенко добавила, что на Киселеве лежит и огромная редакционно-административная нагрузка в медиагруппе "Россия сегодня"."Это тоже важная государственная задача. Знаю, что с ней вы также успешно справляетесь. Но понимаю, что постоянная работа в таком ритме требует высочайшей творческой и душевной мобилизации. Поэтому хочу пожелать вам много энергии и, конечно, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья", - сказала спикер Совфеда.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20220218/kiselev-1773560070.html
https://ria.ru/20220407/kiselev-1782376453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, валентина матвиенко, совет федерации рф
Матвиенко поздравила Дмитрия Киселева с днем рождения
Матвиенко: гендиректор МИА "Россия сегодня" достойно несет большой груз ответственности
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с днём рождения и отметила, что он достойно несет большой груз ответственности, который лежит на нём как на человеке, имеющем огромное влияние на общество.
"Вы, бесспорно, блестящий профессионал. Яркий, одарённый и очень известный человек, заслуженно имеющий огромное влияние на общество, на его взгляды, умонастроения. Это большой груз ответственности. Но хочу сказать, что вы несете его очень достойно и ответственно", - говорится в телеграмме Матвиенко.
Она отметила, что Киселев уже долгие годы не просто информирует о событиях в стране и мире, но и дает людям нужный анализ происходящего с неизменно глубоким авторским переосмыслением.
"Я бы даже сказала, что вы один из тех, кто помогает россиянам формировать ясное миропонимание, сохранять точку опоры в очень и очень непростое время. Хочу искренне поблагодарить вас за это", - подчеркнула спикер.
Матвиенко
добавила, что на Киселеве
лежит и огромная редакционно-административная нагрузка в медиагруппе "Россия сегодня
".
"Это тоже важная государственная задача. Знаю, что с ней вы также успешно справляетесь. Но понимаю, что постоянная работа в таком ритме требует высочайшей творческой и душевной мобилизации. Поэтому хочу пожелать вам много энергии и, конечно, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья", - сказала спикер Совфеда.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.