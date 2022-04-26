Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко поздравила Дмитрия Киселева с днем рождения - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/kiselev-1785463238.html
Матвиенко поздравила Дмитрия Киселева с днем рождения
Матвиенко поздравила Дмитрия Киселева с днем рождения - РИА Новости, 26.04.2022
Матвиенко поздравила Дмитрия Киселева с днем рождения
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с днём рождения и отметила, что он достойно несет... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:01
2022-04-26T11:01
общество
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747357203_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0ef6759a2f5e7bd4648be367808affb0.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с днём рождения и отметила, что он достойно несет большой груз ответственности, который лежит на нём как на человеке, имеющем огромное влияние на общество."Вы, бесспорно, блестящий профессионал. Яркий, одарённый и очень известный человек, заслуженно имеющий огромное влияние на общество, на его взгляды, умонастроения. Это большой груз ответственности. Но хочу сказать, что вы несете его очень достойно и ответственно", - говорится в телеграмме Матвиенко.Она отметила, что Киселев уже долгие годы не просто информирует о событиях в стране и мире, но и дает людям нужный анализ происходящего с неизменно глубоким авторским переосмыслением."Я бы даже сказала, что вы один из тех, кто помогает россиянам формировать ясное миропонимание, сохранять точку опоры в очень и очень непростое время. Хочу искренне поблагодарить вас за это", - подчеркнула спикер.Матвиенко добавила, что на Киселеве лежит и огромная редакционно-административная нагрузка в медиагруппе "Россия сегодня"."Это тоже важная государственная задача. Знаю, что с ней вы также успешно справляетесь. Но понимаю, что постоянная работа в таком ритме требует высочайшей творческой и душевной мобилизации. Поэтому хочу пожелать вам много энергии и, конечно, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья", - сказала спикер Совфеда.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20220218/kiselev-1773560070.html
https://ria.ru/20220407/kiselev-1782376453.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747357203_2:0:902:675_1920x0_80_0_0_10b5fc118d692215ab03d476741bb41c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, валентина матвиенко, совет федерации рф
11:01 26.04.2022
 
Матвиенко поздравила Дмитрия Киселева с днем рождения

Матвиенко: гендиректор МИА "Россия сегодня" достойно несет большой груз ответственности

© Фото : пресс-служба ВГТРКДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : пресс-служба ВГТРК
Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с днём рождения и отметила, что он достойно несет большой груз ответственности, который лежит на нём как на человеке, имеющем огромное влияние на общество.
"Вы, бесспорно, блестящий профессионал. Яркий, одарённый и очень известный человек, заслуженно имеющий огромное влияние на общество, на его взгляды, умонастроения. Это большой груз ответственности. Но хочу сказать, что вы несете его очень достойно и ответственно", - говорится в телеграмме Матвиенко.
Ведущий программы Вести недели на канале Россия 1 Дмитрий Киселев
18 февраля, 13:57
Минкульт Украины внес Дмитрия Киселева в черный список
Она отметила, что Киселев уже долгие годы не просто информирует о событиях в стране и мире, но и дает людям нужный анализ происходящего с неизменно глубоким авторским переосмыслением.
"Я бы даже сказала, что вы один из тех, кто помогает россиянам формировать ясное миропонимание, сохранять точку опоры в очень и очень непростое время. Хочу искренне поблагодарить вас за это", - подчеркнула спикер.
Матвиенко добавила, что на Киселеве лежит и огромная редакционно-административная нагрузка в медиагруппе "Россия сегодня".
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 18:44Морская держава
Глава "России сегодня" рассказал о важности проекта "Морская держава"
"Это тоже важная государственная задача. Знаю, что с ней вы также успешно справляетесь. Но понимаю, что постоянная работа в таком ритме требует высочайшей творческой и душевной мобилизации. Поэтому хочу пожелать вам много энергии и, конечно, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья", - сказала спикер Совфеда.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
 
ОбществоМИА "Россия сегодня"Дмитрий КиселевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала