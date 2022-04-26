https://ria.ru/20220426/kino-1785514574.html
Warner Bros. заявила о надежде вернуться в Россию
Warner Bros. заявила о надежде вернуться в Россию - РИА Новости, 26.04.2022
Warner Bros. заявила о надежде вернуться в Россию
Глава международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс заявил, что он надеется на возращение компании в Россию, пишет Deadline. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:21
2022-04-26T17:21
2022-04-26T17:21
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс заявил, что он надеется на возращение компании в Россию, пишет Deadline. Однако Криппс не указал, при каких условиях фильмы студии вновь появятся на больших экранах в нашей стране. "Прекращение огня и вывод войск? На данный момент я просто не знаю", — сказал Криппс. По его словам, в среднем российский рынок составляет около пяти процентов международных кассовых сборов ежегодно. Он также отметил, что за последние пару лет компания научилась работать в условиях неопределенности. В том числе потому что по всему миру были закрыты кинотеатры из-за пандемии. В марте голливудские студии начали приостанавливать релизы своих фильмов в России из-за ситуации на Украине. Warner Bros. отменила прокат фильма "Бэтмен" на территории нашей страны за день до его премьеры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, warner bros. pictures
Warner Bros. заявила о надежде вернуться в Россию
Глава международной дистрибуции Warner Bros. заявил о надежде компании вернуться в Россию
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Глава международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс заявил, что он надеется на возращение компании в Россию, пишет
Deadline.
Однако Криппс не указал, при каких условиях фильмы студии вновь появятся на больших экранах в нашей стране.
"Прекращение огня и вывод войск? На данный момент я просто не знаю", — сказал Криппс.
По его словам, в среднем российский рынок составляет около пяти процентов международных кассовых сборов ежегодно.
Он также отметил, что за последние пару лет компания научилась работать в условиях неопределенности. В том числе потому что по всему миру были закрыты кинотеатры из-за пандемии.
В марте голливудские студии начали приостанавливать релизы своих фильмов в России из-за ситуации на Украине. Warner Bros. отменила
прокат фильма "Бэтмен" на территории нашей страны за день до его премьеры.