https://ria.ru/20220426/kino-1785514574.html

Warner Bros. заявила о надежде вернуться в Россию

Warner Bros. заявила о надежде вернуться в Россию - РИА Новости, 26.04.2022

Warner Bros. заявила о надежде вернуться в Россию

Глава международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс заявил, что он надеется на возращение компании в Россию, пишет Deadline. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:21

2022-04-26T17:21

2022-04-26T17:21

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс заявил, что он надеется на возращение компании в Россию, пишет Deadline. Однако Криппс не указал, при каких условиях фильмы студии вновь появятся на больших экранах в нашей стране. "Прекращение огня и вывод войск? На данный момент я просто не знаю", — сказал Криппс. По его словам, в среднем российский рынок составляет около пяти процентов международных кассовых сборов ежегодно. Он также отметил, что за последние пару лет компания научилась работать в условиях неопределенности. В том числе потому что по всему миру были закрыты кинотеатры из-за пандемии. В марте голливудские студии начали приостанавливать релизы своих фильмов в России из-за ситуации на Украине. Warner Bros. отменила прокат фильма "Бэтмен" на территории нашей страны за день до его премьеры.

https://ria.ru/20220421/pattinson-1784545786.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, warner bros. pictures