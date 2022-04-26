Красноярский край занял первое место на молодежных Дельфийских играх России
Команда Красноярского края заняла первое место на XXI молодежных Дельфийских играх России
Вид на правобережную часть Красноярска. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Команда Красноярского края, принимавшего XXI молодежные Дельфийские игры России, заняла первое место в соревнованиях молодых талантов, сообщает пресс-служба губернатора.
Во вторник в ледовом дворце "Кристалл Арена" состоялась торжественная церемония закрытия Игр. Участниками Игр в Красноярске стали около 2800 человек из 79 регионов России. Самой многочисленной сборной стала делегация Красноярского края, 780 юных талантов со всего региона. Глава администрации губернатора края Сергей Пономаренко поприветствовал победителей и участников игр от имени губернатора края и поблагодарил всех причастных к организации и проведению всероссийского творческого форума молодых талантов.
"Первое место заняла сборная Красноярского края. В копилке региона 13 золотых, 21 серебряных и 22 бронзовых медали, а также 45 специальных дипломов. На втором месте Новосибирская область, третьем – Самарская область, четвертом – Московская область, пятом – Пермский край, а шестом– Иркутская область", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что XXI игры стали отборочным этапом для формирования сборной России, которая примет участие в XVI Дельфийских играх государств-участников СНГ, запланированных на вторую половину этого года в республике Таджикистан, и I Арктических Дельфийских играх, которые пройдут в ноябре в Сыктывкаре и Воркуте.
Официальная часть церемонии завершилась передачей флага игр представителю республики Коми и гала-концертом победителей.