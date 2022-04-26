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Красноярский край занял первое место на молодежных Дельфийских играх России - РИА Новости, 26.04.2022
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Красноярский край занял первое место на молодежных Дельфийских играх России
Красноярский край занял первое место на молодежных Дельфийских играх России - РИА Новости, 26.04.2022
Красноярский край занял первое место на молодежных Дельфийских играх России
Команда Красноярского края, принимавшего XXI молодежные Дельфийские игры России, заняла первое место в соревнованиях молодых талантов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:35
2022-04-26T18:35
дельфийские игры
общество
красноярский край
россия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Команда Красноярского края, принимавшего XXI молодежные Дельфийские игры России, заняла первое место в соревнованиях молодых талантов, сообщает пресс-служба губернатора.Во вторник в ледовом дворце "Кристалл Арена" состоялась торжественная церемония закрытия Игр. Участниками Игр в Красноярске стали около 2800 человек из 79 регионов России. Самой многочисленной сборной стала делегация Красноярского края, 780 юных талантов со всего региона. Глава администрации губернатора края Сергей Пономаренко поприветствовал победителей и участников игр от имени губернатора края и поблагодарил всех причастных к организации и проведению всероссийского творческого форума молодых талантов."Первое место заняла сборная Красноярского края. В копилке региона 13 золотых, 21 серебряных и 22 бронзовых медали, а также 45 специальных дипломов. На втором месте Новосибирская область, третьем – Самарская область, четвертом – Московская область, пятом – Пермский край, а шестом– Иркутская область", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что XXI игры стали отборочным этапом для формирования сборной России, которая примет участие в XVI Дельфийских играх государств-участников СНГ, запланированных на вторую половину этого года в республике Таджикистан, и I Арктических Дельфийских играх, которые пройдут в ноябре в Сыктывкаре и Воркуте.Официальная часть церемонии завершилась передачей флага игр представителю республики Коми и гала-концертом победителей.
https://ria.ru/20220411/tantsy-1782882291.html
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дельфийские игры, общество, красноярский край, россия, красноярск
18:35 26.04.2022
 
Красноярский край занял первое место на молодежных Дельфийских играх России

Команда Красноярского края заняла первое место на XXI молодежных Дельфийских играх России

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на правобережную часть Красноярска
Вид на правобережную часть Красноярска - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Команда Красноярского края, принимавшего XXI молодежные Дельфийские игры России, заняла первое место в соревнованиях молодых талантов, сообщает пресс-служба губернатора.
Во вторник в ледовом дворце "Кристалл Арена" состоялась торжественная церемония закрытия Игр. Участниками Игр в Красноярске стали около 2800 человек из 79 регионов России. Самой многочисленной сборной стала делегация Красноярского края, 780 юных талантов со всего региона. Глава администрации губернатора края Сергей Пономаренко поприветствовал победителей и участников игр от имени губернатора края и поблагодарил всех причастных к организации и проведению всероссийского творческого форума молодых талантов.
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"Первое место заняла сборная Красноярского края. В копилке региона 13 золотых, 21 серебряных и 22 бронзовых медали, а также 45 специальных дипломов. На втором месте Новосибирская область, третьем – Самарская область, четвертом – Московская область, пятом – Пермский край, а шестом– Иркутская область", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что XXI игры стали отборочным этапом для формирования сборной России, которая примет участие в XVI Дельфийских играх государств-участников СНГ, запланированных на вторую половину этого года в республике Таджикистан, и I Арктических Дельфийских играх, которые пройдут в ноябре в Сыктывкаре и Воркуте.
Официальная часть церемонии завершилась передачей флага игр представителю республики Коми и гала-концертом победителей.
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