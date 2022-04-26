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Российские военные доставили гуманитарную помощь в ЛНР

Российские военные доставили гуманитарную помощь в ЛНР - РИА Новости, 26.04.2022

Российские военные доставили гуманитарную помощь в ЛНР

Вооруженные силы РФ доставили гуманитарную помощь в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T08:54

2022-04-26T08:54

2022-04-26T09:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

владимир путин

россия

украина

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ доставили гуманитарную помощь в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили гуманитарную помощь в ЛНР... В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающихся жителям", - сказали в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, в республику доставлены масло, крупы, мука, тушенка, сахар, лук, сладости и питьевая вода. Кроме продуктовых наборов, населению переданы предметы первой необходимости.В Минобороны добавили, что в данном районе ведутся работы по приведению в порядок жизненно важных объектов инфраструктуры - специалисты работают над восстановлением энергоснабжения, воду для жителей подвозят в цистернах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям ЛНР Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям ЛНР 2022-04-26T08:54 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)