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СМИ: Германия поставит Украине зенитные самоходные установки Gepard

СМИ: Германия поставит Украине зенитные самоходные установки Gepard - РИА Новости, 26.04.2022

СМИ: Германия поставит Украине зенитные самоходные установки Gepard

Германия на встрече десятков стран на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:23

2022-04-26T11:23

2022-04-26T11:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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БЕРЛИН, 26 апр - РИА Новости. Германия на встрече десятков стран на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники."Соответствующее обещание намерена сделать федеральный министр обороны Кристине Ламбрехт (СДПГ) на встрече по приглашению США на авиабазе Рамштайн", - написала газета, по данным которой речь идет о 50 зенитных самоходных установках Gepard.В свою очередь агентство dpa информирует со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы, что оборонный концерн Rheinmetall предложил поставки Киеву 88 танков Leopard, уже бывших в употреблении. Сообщается, что предложение предусматривает также подготовку в Германии, инструменты, запчасти и боеприпасы.Газета Handelsblatt подчеркивает, что вдобавок к 88 танкам Leopard 1 оборонный концерн предлагает также 20 более современных танков Leopard 2, которые находятся на вооружении ВС ФРГ.Американская сторона созывает встречу на своей авиабазе "Рамштайн" в Германии. Участие в ней подтвердили более 20 стран из 40 приглашенных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, кристина ламбрехт, владимир путин, россия, украина, германия