https://ria.ru/20220426/elektroenergiya-1785423688.html

Страны Балтии стали покупать еще больше российской электроэнергии

Страны Балтии стали покупать еще больше российской электроэнергии - РИА Новости, 26.04.2022

Страны Балтии стали покупать еще больше российской электроэнергии

Страны Балтии продолжают покупать электроэнергию у России и даже увеличили поставки в марте в два раза по сравнению с январем, сообщил латвийский телеканал TV3. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T01:17

2022-04-26T01:17

2022-04-26T10:37

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Страны Балтии продолжают покупать электроэнергию у России и даже увеличили поставки в марте в два раза по сравнению с январем, сообщил латвийский телеканал TV3.Объем закупок увеличился почти до 600 тысяч мегаватт-часов, несмотря решение операторов системы Латвии, Литвы и Эстонии ввести ограничения на импорт российской электроэнергии.В свою очередь, министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил, что до реализации проекта эстонской компании Fermi Energia "еще очень далеко". В компании Latvenergo подтвердили, что не отказываются от идеи строительства малого реактора, но пока занимаются исследованием влияния атомной энергетики на общий энергетический рынок.В начале марта сообщалось, что операторы балтийских электросетей Elering, AST и Litgrid снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России до 300 мегаватт. Как позже отметил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, отключению страны от единой электросети с Россией и Белоруссией мешают физические ограничения.В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года они должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".

https://ria.ru/20220410/latviya-1782766007.html

https://ria.ru/20220424/finlyandiya-1785162247.html

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кришьянис кариньш, латвия, балтия, россия, elering, latvenergo, в мире, экономика, литва, эстония