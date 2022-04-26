01:17 26.04.2022 (обновлено: 10:37 26.04.2022)
Страны Балтии стали покупать еще больше российской электроэнергии
TV3: Латвия, Литва, Эстония в два раза увеличили поставки электроэнергии из России в марте
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Страны Балтии продолжают покупать электроэнергию у России и даже увеличили поставки в марте в два раза по сравнению с январем, сообщил латвийский телеканал TV3.
"Чтобы уйти от зависимости от российской электроэнергии, в Эстонии собираются построить малый модульный реактор. Латвия к проекту пока не присоединилась, но изучает возможности", — сообщает телеканал.
В свою очередь, министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил, что до реализации проекта эстонской компании Fermi Energia "еще очень далеко". В компании Latvenergo подтвердили, что не отказываются от идеи строительства малого реактора, но пока занимаются исследованием влияния атомной энергетики на общий энергетический рынок.
В начале марта сообщалось, что операторы балтийских электросетей Elering, AST и Litgrid снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России до 300 мегаватт. Как позже отметил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, отключению страны от единой электросети с Россией и Белоруссией мешают физические ограничения.
В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года они должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".
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