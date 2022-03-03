https://ria.ru/20220303/elektroenergiya-1776317092.html

Страны Балтии ограничили импорт электроэнергии из России

Страны Балтии ограничили импорт электроэнергии из России - РИА Новости, 03.03.2022

Страны Балтии ограничили импорт электроэнергии из России

Операторы балтийских электросетей Elering, AST и Litgrid снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России до 300 мегаватт, сообщила в четверг РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:30

2022-03-03T17:30

2022-03-03T17:30

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россия

белоруссия

еврокомиссия

elering

литва

балтия

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Операторы балтийских электросетей Elering, AST и Litgrid снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России до 300 мегаватт, сообщила в четверг пресс-служба эстонского оператора Elering."Цель снижения пропускной способности - обеспечение надежности электроэнергетической системы стран Балтии даже в случае чрезвычайной десинхронизации сети с электросетями России и Белоруссии. Теперь электроэнергию можно будет продавать с основной территории России как в латвийскую ценовую зону биржи электроэнергии мощностью до 150 МВт, так и из Калининграда в литовскую зону мощностью до 150 мегаватт. Напрямую из России в Эстонию продавать электроэнергию по-прежнему невозможно", - говорится в сообщении Elering.Компания отмечает, что потребление электроэнергии в странах Балтии в настоящее время колеблется от 3000 до 4000 мегаватт. Хотя доля российской электроэнергии на этом рынке после изменения составляет менее 10%, нельзя исключать его влияние на динамику цен на бирже электроэнергии.В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".

https://ria.ru/20220302/port-1776073795.html

https://ria.ru/20220223/pribaltika-1774471854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, белоруссия, еврокомиссия, elering, литва, балтия