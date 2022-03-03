Страны Балтии ограничили импорт электроэнергии из России
Балтийские операторы Elering, AST и Litgrid ограничили импорт электроэнергии из России
Линии электропередач
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Операторы балтийских электросетей Elering, AST и Litgrid снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России до 300 мегаватт, сообщила в четверг пресс-служба эстонского оператора Elering.
"Цель снижения пропускной способности - обеспечение надежности электроэнергетической системы стран Балтии даже в случае чрезвычайной десинхронизации сети с электросетями России и Белоруссии. Теперь электроэнергию можно будет продавать с основной территории России как в латвийскую ценовую зону биржи электроэнергии мощностью до 150 МВт, так и из Калининграда в литовскую зону мощностью до 150 мегаватт. Напрямую из России в Эстонию продавать электроэнергию по-прежнему невозможно", - говорится в сообщении Elering.
Компания отмечает, что потребление электроэнергии в странах Балтии в настоящее время колеблется от 3000 до 4000 мегаватт. Хотя доля российской электроэнергии на этом рынке после изменения составляет менее 10%, нельзя исключать его влияние на динамику цен на бирже электроэнергии.
В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".
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