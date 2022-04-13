В Латвии физически не готовы к отключению от единой электросети с Россией
Премьер Кариньш: в Латвии физически не готовы к отключению от единой электросети с Россией
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отключению Латвии от единой электросети с Россией и Белоруссией мешают физические ограничения, сообщает портал tvnet.lv со ссылкой на премьер-министра Кришьяниса Кариньша.
"Политически Латвия уже сегодня готова отключиться от единой электросети с Россией и Белоруссией, но существуют препятствующие этому физические ограничения, отметил премьер-министр Кришьянис Кариньш. По его словам, в настоящее время делается все, чтобы ускорить процесс десинхронизации с российско-белорусской электросетью, но такое решение требует второго интерконнектора между Польшей и Литвой, который находится в стадии строительства", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, премьер также заявил, что в будущем Латвия планирует постепенно снижать долю электроэнергии, производимой с использованием природного газа, что будет способствовать как более надежному энергоснабжению, так и снижению цен.
В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".