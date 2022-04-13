https://ria.ru/20220413/latviya-1783354423.html

В Латвии физически не готовы к отключению от единой электросети с Россией

В Латвии физически не готовы к отключению от единой электросети с Россией - РИА Новости, 13.04.2022

В Латвии физически не готовы к отключению от единой электросети с Россией

Отключению Латвии от единой электросети с Россией и Белоруссией мешают физические ограничения, сообщает портал tvnet.lv со ссылкой на премьер-министра... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:21

2022-04-13T16:21

2022-04-13T16:21

кришьянис кариньш

россия

литва

белоруссия

еврокомиссия

в мире

латвия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отключению Латвии от единой электросети с Россией и Белоруссией мешают физические ограничения, сообщает портал tvnet.lv со ссылкой на премьер-министра Кришьяниса Кариньша."Политически Латвия уже сегодня готова отключиться от единой электросети с Россией и Белоруссией, но существуют препятствующие этому физические ограничения, отметил премьер-министр Кришьянис Кариньш. По его словам, в настоящее время делается все, чтобы ускорить процесс десинхронизации с российско-белорусской электросетью, но такое решение требует второго интерконнектора между Польшей и Литвой, который находится в стадии строительства", - говорится в сообщении.Как пишет издание, премьер также заявил, что в будущем Латвия планирует постепенно снижать долю электроэнергии, производимой с использованием природного газа, что будет способствовать как более надежному энергоснабжению, так и снижению цен.В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".

https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782884101.html

https://ria.ru/20220407/vnzh-1782361981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

кришьянис кариньш, россия, литва, белоруссия, еврокомиссия, в мире, латвия