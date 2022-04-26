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Джонсон: решение об обмене попавших в плен британцев должен принять Киев - РИА Новости, 26.04.2022
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Джонсон: решение об обмене попавших в плен британцев должен принять Киев
Джонсон: решение об обмене попавших в плен британцев должен принять Киев - РИА Новости, 26.04.2022
Джонсон: решение об обмене попавших в плен британцев должен принять Киев
Решение об обмене британских граждан, воевавших на стороне Украины и сдавшихся в плен, должен принять Киев, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T22:16
2022-04-26T23:22
украина
в мире
великобритания
борис джонсон
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ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости. Решение об обмене британских граждан, воевавших на стороне Украины и сдавшихся в плен, должен принять Киев, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим", — сказал он в эфире телеканала Talk TV.По его словам "граждане Великобритании, которые воевали на стороне ВСУ и которые были пойманы, не являются заложниками, они не какие-то террористы для обмена, они военнопленные"."И поэтому у них есть права по Женевской конвенции. Их не должны выставлять перед камерами, их не должны заставлять записывать видео заложников. Это нарушение их прав", — добавил британский премьер-министр.Ранее двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" обратились к Джонсону с просьбой помочь в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. В свою очередь, его супруга Оксана Марченко призвала родственников британцев попросить Лондон обменять их на ее мужа.Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил 19 апреля, что иностранные наемники, находящиеся на Украине, не являются для России добровольцами, и в их отношении неприменимы Женевские конвенции. В соответствии с нормами международного гуманитарного права, наемники не являются комбатантами, а потому не могут претендовать на статус военнопленного. Это значит, что их можно привлекать к уголовной ответственности, а условия содержания в плену на них не распространяются.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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украина, в мире, великобритания, борис джонсон
22:16 26.04.2022 (обновлено: 23:22 26.04.2022)
 
Джонсон: решение об обмене попавших в плен британцев должен принять Киев

Джонсон заявил, что решение об обмене попавших в плен британцев должна принять Украина

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон
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ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости. Решение об обмене британских граждан, воевавших на стороне Украины и сдавшихся в плен, должен принять Киев, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим", — сказал он в эфире телеканала Talk TV.
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По его словам "граждане Великобритании, которые воевали на стороне ВСУ и которые были пойманы, не являются заложниками, они не какие-то террористы для обмена, они военнопленные".
"И поэтому у них есть права по Женевской конвенции. Их не должны выставлять перед камерами, их не должны заставлять записывать видео заложников. Это нарушение их прав", — добавил британский премьер-министр.
Ранее двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" обратились к Джонсону с просьбой помочь в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. В свою очередь, его супруга Оксана Марченко призвала родственников британцев попросить Лондон обменять их на ее мужа.
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В соответствии с нормами международного гуманитарного права, наемники не являются комбатантами, а потому не могут претендовать на статус военнопленного. Это значит, что их можно привлекать к уголовной ответственности, а условия содержания в плену на них не распространяются.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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