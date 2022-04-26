https://ria.ru/20220426/donetsk-1785448152.html

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Петровскому району Донецка

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 26.04.2022

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Петровскому району Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 8 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:07

2022-04-26T10:07

2022-04-26T10:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

сергей лавров

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ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 8 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 - Новомихайловка – Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что в результате утреннего обстрела указанного района погибла женщина, три мирных жителя пострадали.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, сергей лавров, петровский район