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В ДНР за 69 дней погибли 83 мирных жителя

В ДНР за 69 дней погибли 83 мирных жителя - РИА Новости, 26.04.2022

В ДНР за 69 дней погибли 83 мирных жителя

За 69 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 83 мирных жителя, более 360, включая 30 детей, получили ранения, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:37

2022-04-26T09:37

2022-04-26T10:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

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донбасс

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ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. За 69 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 83 мирных жителя, более 360, включая 30 детей, получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 69 дней эскалации – с 17.02 по 26.04 - погибли 83 мирных жителя, в т.ч. ребенок, ранения различной степени тяжести получил 361 мирный житель, в т.ч. 30 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Повреждены из-за обстрелов 2682 дома, почти 600 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 36 медицинских и 88 образовательных учреждений, 153 объекта социального обеспечения, 25 объектов критической инфраструктуры, 295 объектов электро-, водо- и газоснабжения.Украинские войска за 69 дней эскалации 2275 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив свыше 23,3 тысячи боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 69 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2275 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2057. Всего противником выпущено 23 303 боеприпаса различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", 4 ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч", 6 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 2902 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донбасс