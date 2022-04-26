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Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.04.2022

Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив более 350 снарядов, один человек погиб, четверо... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:07

2022-04-26T09:07

2022-04-26T09:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

донецк (днр)

горловка

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ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив более 350 снарядов, один человек погиб, четверо ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 42 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред). На донецком направлении противник применял РСЗО "Ураган", РСЗО "Град", артиллерию 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм, РПГ/СПГ, АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Выпущено 357 единиц различных боеприпасов", - отмечается в сообщении в Telegram-канале организации.По ее данным, за прошедшие сутки погиб один человек, четыре мирных жителя ранены в Кировском районе Донецка, Горловке и Червоногвардейском районе Макеевки.Повреждены 46 домов в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке (поселке шахты им. Гагарина), Александровке, Макеевке, а также пять объектов гражданской инфраструктуры. Всего под огнем оказались районы 14 населенных пунктов республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, донецк (днр), горловка