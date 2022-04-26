https://ria.ru/20220426/deputat-1785545341.html
В Москве задержали депутата по подозрению в дискриминации ВС России
В Москве задержали депутата по подозрению в дискриминации ВС России - РИА Новости, 26.04.2022
В Москве задержали депутата по подозрению в дискриминации ВС России
Депутат Красносельского округа Москвы Алексей Горинов задержан по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:30
2022-04-26T15:30
2022-04-26T15:30
происшествия
москва
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутат Красносельского округа Москвы Алексей Горинов задержан по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости его адвокат Антон Тароянц."Дело возбуждено по новой статье УК 207.3 части 2. Горинов сейчас находится в ГСУ СК по Москве. Информация об избрании меры пресечения появится позже, по делу он проходит пока в качестве подозреваемого", - сказал собеседник агентства.По делу также проходит другой депутат Красносельского района Елена Котеночкина. О ее местонахождении у защитника нет информации.По инкриминируемой статье депутатам может грозить до 10 лет лишения свободы.Ранее об обысках в Совете депутатов Красносельского муниципального округа в рамках уголовного дела РИА Новости сообщил депутат округа Михаил Бирюков.Котеночкина была избрана главой муниципального округа Красносельский 27 июля 2021 года.
https://ria.ru/20220425/arest-1785324093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, вооруженные силы рф
В Москве задержали депутата по подозрению в дискриминации ВС России
В Москве задержали депутата Горинова по подозрению в распространении фейков о ВС России