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В Москве задержали депутата по подозрению в дискриминации ВС России - РИА Новости, 26.04.2022
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В Москве задержали депутата по подозрению в дискриминации ВС России
В Москве задержали депутата по подозрению в дискриминации ВС России - РИА Новости, 26.04.2022
В Москве задержали депутата по подозрению в дискриминации ВС России
Депутат Красносельского округа Москвы Алексей Горинов задержан по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:30
2022-04-26T15:30
происшествия
москва
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутат Красносельского округа Москвы Алексей Горинов задержан по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости его адвокат Антон Тароянц."Дело возбуждено по новой статье УК 207.3 части 2. Горинов сейчас находится в ГСУ СК по Москве. Информация об избрании меры пресечения появится позже, по делу он проходит пока в качестве подозреваемого", - сказал собеседник агентства.По делу также проходит другой депутат Красносельского района Елена Котеночкина. О ее местонахождении у защитника нет информации.По инкриминируемой статье депутатам может грозить до 10 лет лишения свободы.Ранее об обысках в Совете депутатов Красносельского муниципального округа в рамках уголовного дела РИА Новости сообщил депутат округа Михаил Бирюков.Котеночкина была избрана главой муниципального округа Красносельский 27 июля 2021 года.
https://ria.ru/20220425/arest-1785324093.html
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происшествия, москва, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, вооруженные силы рф
15:30 26.04.2022
 
В Москве задержали депутата по подозрению в дискриминации ВС России

В Москве задержали депутата Горинова по подозрению в распространении фейков о ВС России

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутат Красносельского округа Москвы Алексей Горинов задержан по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости его адвокат Антон Тароянц.
"Дело возбуждено по новой статье УК 207.3 части 2. Горинов сейчас находится в ГСУ СК по Москве. Информация об избрании меры пресечения появится позже, по делу он проходит пока в качестве подозреваемого", - сказал собеседник агентства.
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По делу также проходит другой депутат Красносельского района Елена Котеночкина. О ее местонахождении у защитника нет информации.
По инкриминируемой статье депутатам может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ранее об обысках в Совете депутатов Красносельского муниципального округа в рамках уголовного дела РИА Новости сообщил депутат округа Михаил Бирюков.
Котеночкина была избрана главой муниципального округа Красносельский 27 июля 2021 года.
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ПроисшествияМоскваКрасносельский районСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВооруженные силы РФ
 
 
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